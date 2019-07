Sobre nota publicada en web

Señor Director:

Hago de su conocimiento el desagradable episodio por el que atravesé el 22 de enero de 2019, a raíz de una nota publicada en el portal web de su diario: “Twitter: trolean a chica que pidió ayuda a la Municipalidad de San Isidro para matar una rata que entró a su casa”.

La mencionada nota da cuenta de un tuit que publiqué el sábado en mi cuenta de Twitter, exigiendo a la municipalidad que cumpla con sus funciones, las cuales están previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Municipalidades. Si bien es cierto que el referido tuit fue recogido en una cuenta cuya única finalidad es la burla pública, a partir del cual se generaron respuestas de diversa índole, a juicio de su Diario, esta situación era meritoria de ser informada y publicada.

En efecto, la nota no se refiere a la razón de mi exigencia a la municipalidad, ni a que exista un problema de plagas en el distrito, ni siquiera a la relevancia de que un ciudadano exija a una autoridad el cumplimiento de una función, la nota se refiere, única y exclusivamente, a la burla pública que recibí por dicho acto.

Así, la nota inicia con el siguiente texto: “Blanco de mofas. En las redes sociales está causando sensación la historia de una chica peruana que utilizó su cuenta de Twitter para reclamarle a la municipalidad de San Isidro que la ayuden a matar una rata que había entrado a su vivienda, lo que hizo reír a más de un cibernautas (sic) que no dudó en trolear a la pobre muchacha”.

La nota continúa con “los mejores tweets, con los que te reirás por montón”, presentando pantallazos de las “mejores respuestas” a mi tuit, según los estándares de quien redactó la nota.

¿Queremos un país en el que las personas no reconozcan sus derechos como ciudadanos y no los exijan y que, de exigirlos, sean víctimas de burla y humillación? Pues ese es el resultado de su nota.

La labor “periodística” llevada a cabo por alguno de sus trabajadores tuvo como único resultado incrementar el cyberbullying del que he sido víctima estos días a causa de mi pedido. Creería que estos no son los valores que su Diario busca establecer.

Creo firmemente en la libertad de expresión y en que el periodismo no debe ser censurado, pues un país sin libertad de expresión no es realmente libre. Justamente por ese motivo, creo que su diario, al igual que los demás medios de información, tienen una gran responsabilidad sobre aquello que reportan y dan a conocer a su comunidad de lectores. La información vertida en la nota no solamente no era relevante ni de interés público, sino que tenía como único propósito incitar al cyberbullying por un suceso que, lejos de causar burla, debería empoderar a muchas otras personas a exigir el respeto de sus derechos.

María Fe álvarez

Calderón Campos

DNI: 47072406

Sobre Alfredo Barnechea

Señor Director:

Luego de meses de largo silencio, el excandidato presidencial Alfredo Barnechea opinó sobre el momento que vive el país. Algo que causa sorpresa porque una de las actitudes más cuestionadas del candidato de AP fue su casi inexistente participación en la vida política del Perú tras las elecciones de 2016 pese a los momentos críticos que se vivieron.

Esta vez sí decidió tomar posición. Lejos de respaldar la lucha contra los corruptos, el político cuestionó el trabajo de los fiscales y no valoró lo mucho que se avanzó hasta el momento en un país en el que el aprismo y fujimorismo parecían intocables.

Debe quedar como una lección. Aquellos políticos que son tibios o silenciosos generalmente actúan de esa manera porque entraron a la política para: satisfacer su ego, porque tienen intereses egoístas que en nada ayudarán al país y para no hacer cambios importantes que molesten a políticos que pueden darle una mano alguna vez.

cristian rebosio aguilar

dni: 73684413