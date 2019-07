Perú: ¿qué significa reconocer a Guaidó como presidente interino?

La situación política en Venezuela agudiza tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino. Una serie de eventos frenéticos se vienen presentado mientras la incertidumbre se instala por el futuro del país llanero.

Mientras avanzan las horas, varios países de la región, como Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Guatemala y Costa Rica; han manifestado abiertamente su respaldo a Guaidó para establecer una transición democrática.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Martín Vizcarra se sumó a esta decisión “ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro” y en virtud de la posición que lidera dentro del Grupo de Lima.

En este contexto, el internacionalista Ramiro Escobar manifestó a La República que nuestro país “toma una distancia más grande con el gobierno de Maduro (...) que implica no reconocer las elecciones ni sus consecuencias”.

Escobar argumenta que la situación que se experimenta en Venezuela es un riesgo que aún no ha sido definido “mientras los militares no salgan a pronunciarse”. “Maduro no cuenta con el apoyo popular con que contaba Chávez en el 2002”, recuerda.

Maduro se resiste a dejar el poder

Una de las primeras medidas tomada por Nicolás Maduro tras la autoproclamación de Juan Guaidó ha sido romper todo tipo de relaciones con Estados Unidos, eludiendo los gestos que se espera para que se instale una transición democrática.

De acuerdo al internacionalista, esta transición pudo haberse ejecutado por dos caminos. “Que renuncie Maduro y abra un proceso de transición y convoque a elecciones; o renuncie y asuma quien lo suceda en el cargo (para convocar a elecciones)”, señaló.

PUEDES VER: OEA respalda a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela

“Pero ninguna de las dos figuras se está dando, ni renunciando ni llamando a elecciones. Maduro no tiene ánimo de renunciar ni aceptar lo que está pasando, que es diferente al 2002”, acotó Ramiro Escobar, recordando el año cuando Hugo Chávez recibió un golpe de Estado, pero regresó por el apoyo militar y popular con que contaba.

¿Qué funciones asume el gobierno interino?

Juan Guaidó tendría que asumir todas las funciones de un presidente de transición, según precisa Escobar; sin embargo, la incertidumbre instalada por la respuesta de Nicolás Maduro vuelve este proceso una incógnita.

“El Gobierno interino asume todas las funciones de un presidente de transición, pero mientras el otro Gobierno (de Nicolás Maduro) no se allane, este interinato es nebuloso, porque no es definido”, sostiene.

“No veo de parte de Maduro intención de dar su brazo a torcer, veo una intención de aferrarse al poder, hay gente en la calle (...) eso puede desembocar en movimiento sociales. En este caso, Maduro parece que solo tiene apoyo militar, no popular”, finaliza el experto.