Alberto Fujimori: difunden carta que escribió antes de volver a prisión

El exdictador Alberto Fujimori escribió una carta desde la clínica Centenario antes que sea trasladado al penal Barbadillo, donde tendrá que cumplir los 25 años de prisión efectiva que le dictaron por los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

Alberto Fujimori escribió una carta a mano que fue difundido por el medio internacional AFP y en donde hace un recuento del tiempo que lleva como preso y envió una carta a sus familiares por un proceso que él considera injusto.

"Tengo casi 12 años preso y hoy me están llevando de nuevo a la cárcel. ¿No es eso suficiente? A mis hijos y a mis nietos les digo que estoy seguro que el juicio de la historia será más justo que le juicio de los enemigos políticos conmigo y que cuando todas estas injusticias hayan terminado miren el Perú que hoy tenemos y me recuerden con la convicción de que todo lo malo que me tocó vivir al final de mi vida valió la pena" se lee en la carta escrita por Alberto Fujimori.

Alberto Fujimori permaneció más de 100 días en la clínica centenario por una recaída en su salud. Sin embargo, la junta médica que lo evalúa determinó que está estable. Este mismo grupo de expertos le dio la lata médica y en las próximas horas estaría siendo derivado al penal

El pasdao 3 de octubre del 2018 el juez Hugo Núñez Julca determinó que el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski era nulo y que debía seguir cumpliendo con su sentencia, pero ese mismo día, Alberto Fujimori fue internado en la clínica Centenario hasta la fecha.