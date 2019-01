RMP: “Las Fuerzas Armadas deberían deponer a Maduro por ser un usurpador del poder”

Rosa María Palacios explicó que la crisis en Venezuela afecta a todo Sudamérica, pues se está afrontando una gran migración venezolana. Asimismo, aseguró que la solución solo la puede dar el mismo país.

“Todo Sudamérica de una u otra forma está recogiendo los efectos de la crisis venezolana y no solo es una crisis económica, sino una crisis política y de libertades”, afirmó.

La abogada explicó que el gobierno de Nicolás Maduro es considerado ilegítimo y no ha sido reconocido por ninguna organización o país. La conductora además añadió que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha mostrado su apoyo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Legislativa, lo cual agrava el problema del dictador.

“Juan Guaidó ha declarado que él es el presidente de Venezuela como manda la Constitución, la cual fue hecha por Maduro a su medida y ahora les da el marco constitucional para decir que Nicolás Maduro no ha sido elegido en elecciones limpias, justas y transparentes”, detalló.

Por otro lado, la mencionada asamblea ha designado al primer embajador del país ante la OEA, organización que mostró su solidaridad con la situación actual del país.

“Cuentan con la solidaridad de todo Latinoamérica y del presiente de los Estados Unidos porque Pence habla en nombre de Trump y dice públicamente que no reconoce al gobierno de Maduro, que es una dictadura y que van a tomar todas las medidas posibles para recuperar la libertad de Venezuela”, comentó.

¿Qué posibilidades tiene la oposición de lograr unas elecciones limpias? La conductora sostuvo que es incierto, pues en los últimos veinte años se ha controlado la política venezolana para permanecer en el poder.

“Maduro completo el periodo de seis años y ahora le piden que se vaya. Además, teniendo en cuenta que la oposición había ganado el Parlamento”, manifestó.

Según RMP, la creciente crisis ha originado el levantamiento de las Fuerzas Armadas, el cual calificó como ‘desorganizado’ y ‘con poco impacto’, pues no tuvieron el apoyo debido de otras entidades.

“Las Fuerzas Armadas serían finalmente las que tendrían que deponer a Maduro por considerarlo un dictador y un usurpador del poder”.

La conductora expuso que no denominación de ‘golpe de estado’ no va acorde a la situación, ya que Nicolás Maduro no es considerado como un mandatario.

Rosa María Palacios indicó que para Sudamérica es importante que Venezuela recupere las libertades de la democracia y su economía para que los tres millones de venezolanos que abandonaron su país puedan regresar y disfrutar de los derechos que les corresponde.

“Ellos no quieren estar acá, ellos quieren vivir en el país donde nacieron, pero con prosperidad, con comida sobre la mesa todos los días, electricidad, agua potable, educación, es decir, lo que cualquier persona quiere, por lo tanto, lo que sucede en Venezuela nos importa a todos”, señaló.

Por último, la abogada recalcó que debemos tratar bien a nuestros hermanos venezolanos, pues, así como ellos vienen a nuestro país para ayudar a sus familias, existen millones de peruanos en el extranjero en busca de oportunidades.

“¿Por qué no vamos a permitir que otros que están en peor necesidad vengan al Perú a hacer exactamente lo mismo que hacemos los peruanos en el mundo entero?. Por tanto, pedir que mantengamos una actitud de bienvenida a los venezolanos, pues Venezuela se encuentra viviendo una crisis humanitaria”, puntualizó.