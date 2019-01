Vilcatoma y Vizcarra

Señor Director:

Vizcarra renunció a la Gerencia de Operaciones de la empresa CyM Vizcarra en el 2010, al asumir la presidencia regional de Moquegua, sin embargo, la baja de sus poderes en la Sunarp recién se formalizó el 4 de junio del 2018, lo que habría sido por descuido de la empresa y no de él. Aunque desde su renuncia como trabajador, él se habría desligado de la gestión, como accionista continuó cobrando dividendos, algo que no está prohibido por ley, mientras que la empresa no contrate con el Estado, cosa que nunca ocurrió. A pesar de esto, el 23 de marzo del 2018, al momento de asumir la presidencia, se acordó la venta de sus acciones de la empresa, y la escritura pública se firmó el 16 de mayo. La congresista Vilcatoma dice que la renuncia de Vizcarra recién se produjo en junio del 2018 (fecha en Sunarp), y sugiere que hasta ese momento él continuó gerenciando la empresa, algo que evidentemente no puede ser verdad.

Jorge Castañeda Arcas

DNI 07571100

Trabajar por la agricultura

Señor Director:

Trabajar articuladamente con los gobiernos provinciales y locales es una de las políticas de la actual gestión regional de La Libertad; por ello, la Gerencia Regional de Agricultura, a través de la agencia agraria de Ascope, se reunió con el alcalde y regidores de la comuna de dicha jurisdicción a fin de presentar proyectos productivos a desarrollar en beneficio del sector agrario. Ante la propuesta expuesta por el director de la agencia agraria, Marco Aponte, el alcalde John Vargas manifestó su compromiso y predisposición para conformar un equipo que apoye los planes que buscan mejorar todas las etapas del proceso de producción agrícola y pecuario. Los proyectos presentados fueron la articulación con mercados para conseguir precios justos de comercialización de productos agrícolas, gestionar un plan de negocios para la instalación de una planta de secado y acopio de maíz amarillo duro, así como la construcción de micro reservorios en lugares estratégicos a fin de optimizar las avenidas de agua y mejorar la producción. Por su parte, el gerente regional de Agricultura, Hernán Aquino Dionisio, indicó que los proyectos vienen siendo planteados a todas las municipalidades provinciales con el propósito de unificar esfuerzos y obtener resultados de mayor impacto para los agricultores.

Rebeca Moscol

rebecamoscoll@gmail.com

Agua con metales pesados

Señor Director:

En la provincia de Espinar, Cusco, se ha generalizado la noticia de que el agua que consume la población tiene presencia de metales pesados por encima de límites máximos permisibles. Esto ha sido confirmado por los responsables de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), quienes han tomado muestras de análisis de sangre a los pobladores de Espinar –se tomó a 45 personas y 4 resultaron positivo–. Por lo tanto, la población estaría bebiendo agua con presencia de metales pesados.

En efecto, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar ha declarado en emergencia el agua potable que abastece a la ciudad para que no se consuma con metales pesados. Por consiguiente, es momento de una acción rápida. Para saber de dónde vienen estos metales pesados debe intervenir el Ministerio del Ambiente, OEFA y el Ministerio de Salud. Urge la presencia del Estado en la provincia de Espinar. Primero es la salud humana y el respeto irrestricto al medio ambiente.

Sixto Severo Arosquipa

DNI 24871609