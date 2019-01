Acuerdo bajo fuego

La batalla por el acuerdo con Odebrecht es la batalla por la colaboración eficaz. Contra este acuerdo, que permitirá contar con pruebas y testimonios para demostrar la responsabilidad de varios políticos peruanos en la comisión de graves actos de corrupción, se alza en estos momentos una feroz campaña destinada a impedir que esta valiosa información fluya válida y definitivamente hacia la justicia peruana.

Los políticos que operan tras bambalinas contra este acuerdo se encuentran, precisamente, en una situación delicada gracias a las primeras revelaciones en gran parte provenientes de Brasil. Sin esos datos, sobre la entrega del soborno de un expresidente; el cuantioso pago de una conferencia a otro expresidente desde la Caja 2 de Odebrecht; la entrega de dinero a otro expresidente para la campaña del 2011; el aporte a la candidata que luego “pitufeó” el dinero; o los pagos ilegales por cuatro grandes proyectos; los procesos anticorrupción no habrían llegado al punto donde se encuentran.

Este miedo al acuerdo con Odebrecht no puede explicarse desde el relato de la impunidad. Sería infructuoso y alevoso. Por esa razón, la cruzada en defensa de los políticos implicados en el caso Lava Jato adquiere varias formas, las que se intercambian de acuerdo con su utilidad práctica.

La primera demanda es de transparencia y rezaba “el país quiere conocer el acuerdo”. De hecho, suena falso que quienes, por un lado, defienden el secretismo ilegal de los contratos ley o de las asociaciones público-privadas, insistan en conocer un acuerdo procesalmente reservado de acuerdo con las normas penales. La segunda demanda es pretendidamente patriótica, y se interesa por el monto de la reparación civil que pagará la empresa brasileña, un alegato de quienes, sin embargo, insisten en la legalidad de los contratos o adendas que ordenaron pagos inflados, o guardan silencio frente a los arbitrajes fraudulentos. La tercera demanda, contradictoriamente, es que Odebrecht se vaya del país, a sabiendas de que si eso sucede no solo no pagará ni la reparación que ellos consideran ínfima, sino que no colaborará con la justicia peruana.

Una parte del acuerdo ha sido revelado. Con lo trascendido, la impunidad de Lava Jato ha organizado un pequeño carnaval; ya antes organizaron una pequeña manifestación de decenas de personas que pedían que la empresa brasileña se vaya del Perú, y aun antes de eso fracasaron en su intento de que el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, conozca su contenido.

Esta cruzada no tendrá éxito. Los operativos contra el acuerdo, uno tras otro, han fracasado incluyendo el más alevoso, que fue el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez a pocas horas del Año Nuevo. Según reportaba en diciembre el diario O Globo de Brasil, las próximas semanas habrá revelaciones de Odebrecht que tendrán un efecto “devastador” en nuestro país. En esa ruta está el caso Lava Jato, y eso explica el miedo de los investigados, convertido en la campaña contra el acuerdo.