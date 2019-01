El placer de la lectura

Cedamos a la tentación

Said Trujillo Valverde, docente de Literatura.

Sea que esté sentado esperando mi turno para algún burocrático afán o que esté en el bus lidiando con las distancias de esta hermosa y caótica ciudad, mi fiel compañero es un libro. Leyendo, las actividades más banales devienen experiencias maravillosas. Mi momento feliz, el instante en que me siento completo es cuando acompaño a Julio César que cruza el Rubicón o al Amadís que está presto a derrotar al temible Endriago. El espacio no existe, el tiempo se diluye, la vida se vuelve maravillosa cuando uno se sumerge en una novela, se cuestiona con un ensayo o queda encandilado por un poema. Eso sí, creo que la lectura siempre debe ser voluntaria, el placer de leer nunca puede exigirse pues se transforma algo mágico en algo impuesto. Cada uno debe dejarse seducir por los libros afines a los temas que lo apasionen. Cedamos a la tentación y leamos mucho. No puedo concebir una vida sin la lectura, el único vicio que recomiendo con asiduidad.Vehículo de letras

Richard Rimachi Ccoyllo, egresado de Literatura.

¿Por qué leer? ¿Por qué viajar? La lectura tiene esa sensación similar a la del viaje, la abstracción de una realidad cotidiana para ingresar hacia otra. No importa si el destino es similar al punto de partida, pues la experiencia intermediaria contiene ese “gustito” que la vida de toda persona necesita, disfrute que culmina al finalizar la aventura y reflexionar sobre lo vivido. Así, leer no es solo opcional, sino necesario para ser ello, humano. No solo sobrevivir, sino vivir con el placer, la capacidad crítica y la exploración de nuevos universos a través de la imaginación, de esa aptitud que todos tenemos en potencia a veces sin darnos cuenta. ¿Se podría llegar al lecho de muerte sin haber disfrutado de viajes espaciales, amores prohibidos, héroes y antihéroes contra la sociedad y sí mismos? Y más aún, ¿por qué a través de la palabra? Por la misma razón por la que lee estas y otras líneas aquí: porque la letra nos construye, siempre.