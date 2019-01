Pérez: "No echaría mis años de carrera por una aspiración política"

En entrevista con Rosa María Palacios, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez aseguró que no pretende usar el apoyo de la población para postular a un cargo político.

“Como soy magistrado de carrera, fiscal de carrera, no lo veo posible, no es una opción. Definitivamente, no echaría todos mis años de carrera para una aspiración política”, dijo Domingo Pérez en Radio Santa Rosa. “A los 70 años quiero descansar todo lo que no he podido descansar en estos años de trabajo”, añadió.

Además, Domingo Pérez recalcó que desea conservar su puesto y comentó que no buscó un cargo más alto porque tenía conocimiento de quienes integraban el desintegrado Consejo Nacional de la Magistratura.

“Yo soy un fiscal de carrera, tengo ya más de 14 años. Este año debí pasar ratificación con este CNM que ha sido defenestrado, no postulé por este ascenso hace más de dos años, porque ya uno tenía referencia de quien integraban este Consejo”, señaló.

“Hace dos años he podido ascender a ser Fiscal o juez Superior, pero llevo conociendo temas anticorrupción desde el 2011 y siempre van haber personas que no van a estar contentos con mi trabajo y que finalmente ya conocíamos quienes estaban en el CNM”, agregó el fiscal Domingo Pérez.

De otro lado, aclaró que por su cargo debe de privarse de algunas cosas, como de las redes sociales, tarjetas de créditos, entre otros.

“No tengo Twitter, ni Facebook, hace tiempo no tengo estos medios de comunicación”, indicó. “No tengo nada, es una vida en la cual hay bastantes privaciones. No por el cargo actual, sino es de años”, explicó Domingo Pérez.