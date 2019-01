Fiscal Pérez: "No tengo ningún tipo de relación con Martín Vizcarra"

El fiscal José Domingo Pérez continúa realizando las pesquisas acerca del caso concerniente a Keiko Fujimori. Una de las que resaltaron fue la visita a la sede de La Victoria de la empresa Telefónica, tras la denuncia de una trabajadora de una intención de ocultar información sobre el tema.

En este contexto, el funcionario anticorrupción declaró en Radio Santa Rosa no solo sobre estas pesquisas, sino también acerca de sus labores realizadas en Moquegua, cuando se desempeñaba como fiscal provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, en el mencionado departamento.

"Todo el tiempo que estuve en Moquegua, Vizcarra fue decano del Colegio de Ingenieros y no tuvo un cargo público", declaró el fiscal de lavado de activos, recordando que otro funcionario ejercía el cargo en la localidad durante ese periodo. "No tengo ningún tipo de relación con Martín Vizcarra", agregó.

Además, Pérez precisó que "nunca lo he conocido en una actividad social ni me lo he cruzado en la ciudad de Moquegua", pese a que era una ciudad pequeña, indicó. "Niego cualquier vínculo, ni siquiera me he cruzado con él alguna vez", apuntó. Por otra parte, el funcionario anticorrupción señaló que fue convocado a la Fiscalía de lavado de activos en setiembre del 2017.

En relación a la filtración del acuerdo logrado con Odebrecht y cuya fecha de firma aún continúa pendiente, Pérez resaltó que el suceso "confirma que en efecto hay informantes o personas que no cumplen su labora adecuadamente en la Fiscalía". Como se recuerda, Alan García sostuvo que tenía informantes en el Ministerio Público, por lo que el fiscal acotó que afirmarlo "es delito".

Por último, acerca de las medidas cautelares que ha aplicado en el desarrollo de la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori y otros implicados, destacó que "si no hubiesen solicitado esas medidas, no se pudiera llevar a cabo una investigación adecuada".