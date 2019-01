“Keiko era la que manejaba el dinero” en la campaña 2016

El empresario Juan Luna Venero, imputado por el fiscal José Domingo Pérez en el caso de las aportaciones falsas a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, reconoció que la lideresa del fujimorismo era quien personalmente se encargaba de las finanzas del partido.

Keiko Fujimori ha declarado en reiteradas ocasiones que estaba desvinculada totalmente de la administración de los fondos de financiamiento de su campaña. Por ejemplo, el 21 de octubre del 2018 declaró al programa Punto Final: “Es imposible que un candidato presidencial pueda encargarse y ver los detalles de la parte administrativa (de una campaña). De ninguna manera puedo estar al tanto de todos los temas financieros. En Fuerza Popular todo se maneja de manera bancarizada y de manera ordenada”.

Juan Luna, quien fue aportante en la campaña del 2011, y constituyó en el estado norteamericano de Delaware la entidad LVF Liberty Institute, que transfirió 65 mil dólares a la campaña del 2016, contradijo la versión de Keiko Fujimori. Señaló que en 2015 su amigo Jorge Yoshiyama Sasaki llegó a la localidad de Dallas, Texas, en compañía de Keiko Fujimori, y que en ese momento le pidió 40 mil dólares. Luna accedió, pero luego descubrió que el dinero había sido ingresado como “aporte” a Fuerza Popular.

“Para 2015, a mí no me quedaba ninguna duda que ella (Keiko Fujimori) estaba al comando o veía muy de cerca los temas de financiación. Ella se preocupaba del dinero”, señaló Juan Luna al programa Punto Final de Latina.

En el mismo encuentro, Luna constató que el mayor interés de Keiko Fujimori era el acopio de dinero. “En Dallas, tomando el café, le dije: ‘Keiko, ¿qué es lo que necesitas tú? Yo pensé (que mencionaría) algo relacionado con el plan de gobierno o algo por el estilo, pero me dijo: ‘Dinero’. Así, escuetamente. ‘Lo que necesitamos es dinero’, dijo. Eso venía porque en el gobierno anterior, en la campaña anterior contra el presidente Humala, ellos sintieron que perdieron porque los otros gastaron más que ellos. Y me parece que su foco era conseguir el dinero”, señaló Luna.

Preguntado si consideraba que Fuerza Popular era una organización criminal, contestó: “Ya lo creo. Me tomé el trabajo de ver todas las audiencias y ahora lo creo. Y no solamente es el tema de los fondos sino también algo que me parece muy torpe, que es la obstrucción a la justicia”, contestó Juan Luna. ❧

interrogatorio

A diferencia de los cinco interrogatorios a los que respondió en anteriores ocasiones, Juan Luna Venero manifestó que en esta oportunidad todo estuvo referido a la campaña 2016 y a LVF Liberty Institute.

La amistad con Jorge Yoshiyama