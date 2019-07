El Perú es el mejor lugar para vivir

El enfoque de género causa sida y cáncer. Fujimorista Tamar Arimborgo.

Este proyecto de ley es intolerante, fanático y de odio. Elmer Huerta sobre lo anterior.

A partir de los textos escolares están hipersexualizando a los niños. Tamar Arimborgo.

¿Es realmente ese aniego de palabras sin concierto lo mejor que puede producir una parlamentaria en la tranquilidad de su despacho y con la asistencia de sus asesores, o alguien nos está tomando el pelo? Mario Ghibellini sobre el proyecto de Arimborgo.

Lamento que la posición del vocero ahora sea discordante, tendré que retirar el proyecto. Tamar Arimborgo.

El congreso no es chacra de Daniel Salaverry. Carlos Tubino.

FP se libró del peso que significó ser la mayoría absoluta. Úrsula Letona.

No hay que estar achacando todo a FP porque ya no somos mayoría. Carlos Tubino.

Keiko Fujimori corrompió al fiscal Pedro Chávarry. Rafael Vela.

Keiko no está libre y no ve el panorama político. Fujimorista Milagros Salazar sobre por qué hoy pesa menos la opinión de su jefa.

Vizcarra es presidente por un accidente de la democracia. Fujimorista Alejandra Aramayo.

El apoyo del pueblo no es un cheque en blanco. Martín Vizcarra.

En la coalición están los medios, igual que con Velasco y Fujimori. Asesores, consejeros, chupamedias. No tiene un partido y lo adulan. Alan García sobre los que apoyan a Vizcarra.

Está muerto de miedo por todo lo que se le viene. Ollanta Humala sobre Alan García.

No podemos ofrecerles lo que el gobierno les puede ofrecer. Luz Salgado sobre las renuncias en FP.

A los que tienen la intención de irse, que se vayan. Carlos Tubino sobre FP.

FP es la bancada más sólida del parlamento. Rosa Bartra.

No he entendido bien la reforma judicial del señor Vizcarra. Estoy muy sorprendido porque hasta ahora no veo resultados en el PJ de castigo a la corrupción. Alfredo Barnechea.

Alfredo Barnechea es un militante más, un correligionario más. No tengo con él una relación ni lejana ni cercana. Jorge Muñoz.

Con Muñoz he tenido más horas de trabajo que con Luis Castañeda. Carlos Neuhaus, responsable de la infraestructura de los Panamericanos.

El problema es que Lima siempre se moverá entre el lobby y la corrupción. Walter Aduviri.

Nuestro plan proviene del Perú profundo e hirviente. Antauro Humala.

El Perú es el mejor lugar del mundo para vivir. Alonso Cueto.