La campaña

El fujimorismo, a través de la legisladora Yeni Vilcatoma, ha anunciado que presentará una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. La denuncia se debe, supuestamente, al incumplimiento del artículo 126º de la Constitución que dispone que los ministros no pueden ser gestores de intereses ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, algo que en el caso de Vizcarra no ha sucedido.

El ataque contra el presidente es total. Al anunciar la presentación de la acusación en una radio local, la legisladora de Fuerza Popular descartó que esta denuncia tenga como objetivo la vacancia del jefe del Estado sino que espera que pueda ser tomada en cuenta en el Congreso de la República y el Ministerio Público y que “sirva para que el presidente reflexione sobre la actitud que está tomando”.

No obstante, poco antes, en una entrevista en un programa de TV, Vilcatoma demandó la renuncia de Vizcarra, añadiendo otra acusación: “Tengo información muy delicada al entorno del señor Martín Vizcarra sobre el presunto cobro de coimas a alcaldes (…) tengo información sobre el presunto pago de coimas por personas cercanas a Palacio y yo estoy haciendo una investigación profunda (…) esta denuncia la presentaré más adelante, pero sigo recopilando información”.

Es cierto que la citada congresista ha solicitado una licencia a su bancada; sin embargo, es igualmente cierto que en diversas entrevistas ha expresado su total sintonía con Fuerza Popular y su permanente coordinación con este grupo.

La ofensiva legal contra el presidente presenta varias dinámicas, y todas tienen la marca del fujimorismo. En un primer momento, la comisión de Fiscalización, en manos de Fuerza Popular, decidió abrir una investigación al jefe del Estado por el mismo caso, a lo que siguió una profusa campaña en medios y redes sociales con el propósito de equiparar las acusaciones contra Vizcarra con las que se hicieron contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La anunciada denuncia de la congresista Vilcatoma es la progresión de esta estrategia, de la que se debe esperar nuevos pasos.

Los promotores de la denuncia contra Vizcarra saben que, de acuerdo con el artículo 117º de la Constitución, el presidente no puede ser acusado por infracción constitucional durante el ejercicio de su cargo y que solo puede ser objeto de este procedimiento, durante su periodo, por traición a la patria, por impedir elecciones o disolver el Parlamento.

Eso no los detiene; es obvio que se insiste en presentar una supuesta infracción como ariete de campaña para minar la credibilidad del presidente, de modo que, aunque no obtengan resultados inmediatos, intentan proyectar la idea de que no solo ellos están acusados de irregularidades, además de desviar la atención de la opinión publica respecto de los temas de fondo en la lucha contra la corrupción.