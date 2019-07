Gobernador de Tacna destituye a su director de Transportes por criticas

Tras una avalancha de críticas, Freddy Mina Arcaya fue retirado del cargo de director de transportes y comunicaciones, pese a llevar menos de un mes en el puesto. Este lunes, el gobernador de Tacna, Juan Tonconi, decidió quitarle la confianza definitivamente.

Durante la nueva gestión, se develó el largo record de infracciones de Mina Arcaya. En el 2016, el exfuncionario cometió una falta grave tras conducir un vehículo en estado de ebriedad. Por si fuera poco, en aquella oportunidad se negó a pasar por el dosaje etílico. Esto produjo que suspendieran su licencia de manera permanente.

Asimismo, en los últimos días se dio a conocer su largo historial de papeletas. En total, por las infracciones, Mina Arcaya se hizo con una deuda de S/ 8 116.

Ante los constantes cuestionamientos, el exfuncionario solo atino a defenderse alegando que no las críticas no son por su trabajo. "A mí se me está juzgando por un tema moral no por mi trabajo, si en adelante el gobernador decide que dé un paso al costado será decisión de él” aseveró.

Luego de destituir a Mina Arcaya de su cargo, el gobernador Juan Tonconi señaló que está evaluando quién será su reemplazante en la dirección de transportes y comunicaciones.