Roberto Vieira aclara foto en reunión con Félix Moreno.

En las redes sociales, donde todo puede pasar (y cualquier cosa puede ser filtrada), salió a la luz una fotografía en donde se aprecia al hoy prófugo ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno; su gerenta Nancy Vilela, vinculada al pago de sobornos de Odebrecht por la Costa Verde Callao; junto con el congresista Roberto Vieira.

Las críticas hacia el parlamentario, que en estos días ha encabezado la marcha en contra de la constructora brasileña Odebrecht, llegaron de todas partes. Muchos usuarios lo cuestionaron por ser "abanderado de la corrupción", pero coludiéndose con involucrados en graves delitos. Incluso con esta cuestionada empresa.

En ese sentido, el congresista Roberto Vieira respondió de forma contundente que "ese es el precio de pelear contra la corrupción", aclarando que esta reunión, en donde se le aprecia junto a Félix Moreno, fue una reunión social en el salón del Gobierno Regional del Callao. Cabe destacar que Vieira es congresista por dicha región, siendo -además- el único nacido en el departamento 'chalaco'.

"Ese es el precio de pelear contra la corrupción. [...] Esta foto que ha sido entre el 22 y 23 -si más no recuerdo- de diciembre del 2016, antes de la navidad, cuando recién entré como congresista [...] me invitaron a la región a una chocolatada. Es una foto parcial, no integral. En la foto parcial se va a tres cuatro, cinco personas. [...] Esta chocolatada es una comida que se da en el gobierno regional en el 2016. Habían unas 30 personas. Si tomara la foto entera, es un desayuno navideño", dijo a La República.

Por otra parte, acerca del acuerdo de colaboración eficaz, Roberto Vieira señaló que no está en contra del acuerdo con Odebrecht, sino en contra de que un convenio pueda afectar la imparcialidad y no dar a conocer a todos los involucrados en este escándalo de corrupción.

"No me van a amilanar. No me van a distraer. El próximo martes, estoy convocando a la segunda marcha, pidiendo transparencia en el acuerdo. [...] Yo no estoy en contra del acuerdo, estoy en contra de que este acuerdo no nos de a conocer sobre todos los involucrados. Queremos que se sepa toda la verdad, y no medias verdades", argumentó.