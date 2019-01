Presidente de la ANGR

Señor Director:

La elección del gobernador de Cajamarca Mesías Guevara como presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), aparte de constituir un elocuente reconocimiento de sus colegas a sus méritos políticos, cualidades personales y propuestas, es otra señal de la confianza que Acción Popular (AP) viene conquistando en la ciudadanía ávida de identificar una colectividad capaz de otorgarle una representación política con ética y probada tradición democrática en el ejercicio del poder. En ese sentido, los énfasis de su primer mensaje, refiriéndose al ineludible reto que significa para el país la lucha contra la corrupción y la consolidación del proceso de descentralización, así como en la demanda al Gobierno central para no confundir acciones de desconcentración administrativa con descentralización efectiva, son esperanzadores y constituyen lineamientos para que la ANGR sea más protagonista en estos terrenos y haciendo conciencia de las difíciles circunstancias de estos tiempos, cumpla con su rol y fines de creación. Asimismo, su elección, como la de Jorge Muñoz para la alcaldía de Lima y la de cientos de correligionarios que ingresaron a los gobiernos subnacionales, obliga, moralmente, a demostrar eficiencia y transparencia en el ejercicio de la autoridad y al partido, a un serio proceso de fiscalización de las gestiones a su cargo, para lo cual debe apurar su institucionalización, basada en la elección de dirigentes cuya legitimidad se sustente en el voto universal de la militancia y el concurso vinculante del sistema electoral del país. Son maneras de revalidar las prédicas de honestidad y de ser coherentes con la condición de partido de las clases medias, de los menos favorecidas y de los villorrios del Perú.

Pedro Morales Mansilla

excongresista

Uso de armas

Señor Director:

En estos días, gran parte de la población está indignada por la prisión preventiva contra un suboficial que abatió a un delincuente. Es entendible debido al clima de inseguridad que se vive en nuestro país y la ineficiencia de las autoridades. Pero, este episodio pone sobre la mesa un debate sobre el desproporcionado uso de la fuerza. Como dice Franklin D. Roosevelt, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La responsabilidad es algo de lo que muchas autoridades carecen y no sería raro que algunos piensen en copiar a personajes como Rodrigo Duterte, quien creó escuadrones de la muerte con la excusa de acabar con la delincuencia. Eliminar restricciones con respecto al uso de armas o fomentar que la población adquiera armas solo dará una falsa sensación de seguridad, y seremos un país más violento.

Cristian Rebosio Aguilar

Perú ganó bien

Señor Director:

Aburre escuchar a comentaristas deportivos nacionales que hace unos días minimizaron los triunfos peruanos. En el partido, en el 1–0 de la selección sub-20 de Perú sobre su similar de Uruguay, repetían a cada momento que fue mal cobrado el penal a Uruguay, en favor de Perú. No ha sido así. El árbitro observó bien que al peruano le hicieron una clara falta dentro del área. Le jalaron la camiseta y, a la vez, le tocaron el pie y lo desestabilizaron justo cuando ya pisaba el área rival y parecía inminente el gol nacional, pero le hicieron perder el equilibrio y caer. Penal clarísimo. El árbitro no dudó, y los jugadores uruguayos aceptaron en silencio esa falta. Se cobró la pena máxima y fue un excelente gol de Pacheco. Perú ganó bien. Que no se desmerezca esa victoria peruana frente a Uruguay.

Fernando Daffos Peña

