Martín Vizcarra: "Investiguen todo lo que crean necesario".

El presidente de la República, Martín Vizcarra, deslindó rotundamente que la empresa que alguna vez le perteneció junto a su hermano haya tenido conocimiento de que el consorcio Conirsa haya estado integrado por Odebrecht. En ese sentido, agregó que todo fue un contrato entre empresas privadas, no directamente con el Estado. Además, confirmó que renunció a ser "trabajador" de su empresa cuando asumió la función pública, y que renunció como "socio"cuando inició su gestión como presidente. También confirmó que nunca fue apoderado de Graña y Montero.

"No se trabajó con la empresa Odebrecht, pero sí se hizo trabajos en la Interoceánica a través de Conirsa. Se debió ampliar la respuesta. Me someto absolutamente a la investigación del Congreso. Estamos dispuestos a que se investigue todo lo que genere duda o sospecha. Pedimos investigación. No tenemos ningún temor, porque si algo nos caracteriza es la corrección en todos los actos. Investiguen todo lo que crean necesario", señaló el mandatario en Latina.

En ese sentido el jefe de Estado destacó que el Congreso vaya a investigar este caso. A su vez recomendó que estas pesquisas que realizará la Comisión de Fiscalización investiguen toda la obra y todos los contratos. Además, también señaló que el presupuesto de la Interoceánica, en los tramos que le correspondieron a Conirsa, empezaron con un presupuesto y se aumentó el triple.

"La Interoceánica fue ejecutada en 5 tramos. Conirsa tuvo dos. El contrato por los dos tramos fue de 553 millones de dólares y terminó en 1665 millones de dólares. Es responsabilidad de los funcionarios de gobierno. Que bueno que se haya creado una comisión para que se investigue", dijo.

En referencia a la coyuntura política, el presidente Martín Vizcarra consideró que lo que quiere su gobierno es que mejore "la situación de todos los peruanos" y que "el nivel de vida de los más pobres mejore". "Por ello queremos que la economía mejore, crezca. A diferencia del pasado, queremos que este crecimiento de la economía no solo favorezca a los grandes empresarios, sino también a los que menos tengan", agregó.

Asimismo, desmiente los rumores que lo acusan de querer perpetrarse en el poder y buscar la reelección. "El 28 de julio estaré entregando la banda presidencial", sostuvo el mandatario.