Justicia al revés

Señor Director:

El presidente Martín Vizcarra denominó el 2019 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”. Sin embargo, los otros poderes como el Judicial y el Legislativo en lugar de sumarse a este objetivo ponen trabas. En días pasados, la Sala de Apelaciones emitió dos resoluciones al resolver la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho, y lo apartaron de las investigaciones a Keiko Fujimori. ¿Dónde está el apoyo del PJ en la lucha contra la corrupción? El presidente del PJ no ha dicho nada, su silencio lo dice todo: no quiere apoyar esta lucha contra la corrupción. Su independencia choca contra el interés nacional y la impunidad. En cuanto el caso del suboficial de la PNP Elvis Miranda Rojas, un controvertido y polémico juez de Piura le dio orden de prisión preventiva. Estos casos son algunas aberraciones que cometen a diario el PJ y no vemos políticas para mejorar y cambiar la imagen. Los principales problemas que afronta el país son dos: delincuencia y corrupción. Mientras que el Congreso aún no debate el proyecto de ley de la Junta Nacional de Justicia, todo sigue igual. Vemos la justicia al revés. Trabajemos juntos para un Perú sólido.

DR. JORGE APOLITANO RODRíGUEZ

¿Qué hacer?

Señor Director:

Hay algunos peruanos que se quejan de la intervención del presidente en asuntos de otros poderes. Otros sí están de acuerdo. Estoy con los segundos, pues como máxima autoridad de la nación no puede estar al margen. Primero: el retiro de los fiscales, luego repuestos. Segundo: la destitución del juez Concepción Carhuancho, en momentos que estamos al final de una investigación. Tercero: la liberación de la funcionaria que facilitó la huida de Hinostroza. Cuarto: el policía sentenciado con cárcel por cumplir con su deber. Cómo pueden pretender esos peruanos que critican el accionar del presidente y sus comentarios sobre estos temas, ¿o hubieran preferido que se quede callado? Toda esta situación muestra a un Estado podrido, que no lo vamos arreglar con las leyes actuales. Este ‘Kongreso’ no ha servido para nada, solo para criticar, y no ha sacado una ley que corrija los defectos que hoy hay dentro de la organización del Estado. ¿Qué esperamos, reformas o que la corrupción siga? Medios de comunicación tienen la palabra.

Enrique Labarthe Villena

DNI 07277130

Control en el PJ

Señor Director:

Lo que está sucediendo en el Poder Judicial nos tiene a todos los peruanos con el hígado revuelto. Para muestra voy a referirme a dos casos: 1) Una sala judicial aparta del caso Cócteles al juez Concepción Carhuancho, quien es un magistrado honesto y valiente, que está luchando contra la lacra de la corrupción (la mafia es poderosa). 2) Por otro lado, en Piura, un juez envía a prisión a un policía por haber dado muerte a un delincuente que se le enfrentó. Con jueces así, ¿cómo podemos luchar contra la corrupción y la delincuencia? Este poder del Estado está de cabeza, so pretexto de gozar de autonomía, hacen lo que se les da la gana con sus aberrantes fallos, a vista y paciencia de todos los peruanos. El Congreso con carácter de urgente debe aprobar la creación de la autoridad de control del PJ, sin modificaciones, tal cual lo envió el Ejecutivo, para que de esta manera sean controlados en los dictámenes de sus resoluciones.

Manuel Gallardo Díaz

DNI: 43224564