Ley orgánica de Junta Nacional de Justicia no garantiza que se eviten conflictos de intereses

La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobada en la Comisión de Justicia tiene mucho del ex Consejo Nacional de la Magistratura, con mejoras importantes en lo relacionado a la paridad de género permitiendo la participación importante de las mujeres, pero le falta una correcta regulación para evitar los conflictos de intereses, aseguró Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal.

La norma no tiene los seguros para impedir los conflictos de intereses, comentó. Explicó que no se dice mucho de la pertenencia a estudios jurídicos, círculos doctrinarios y revistas jurídicas, y tampoco de los patrocinios de los familiares de los postulantes.

Consideró que no hay una debida exigencia de la presentación de esa información para prever los conflictos de interés.

Cuestionó que para seleccionar a los magistrados, la norma dispone que el voto de los miembros de la JNJ no puede ir en contra del cuadro de mérito, lo que le recuerda el caso de César Hinostroza Pariachi, quien obtuvo el primer lugar en el cuadro de mérito el 2010, pero no fue nombrado fiscal supremo porque no alcanzó los votos que son los 2/3 del número legal de miembros.

Ahora se mantiene esa exigencia, pero a la vez señala que esos votos no pueden ir en contra del cuadro de mérito, lo que es una contradicción.

“Creo que eso está de contrabando, no se entiende para qué sirven esos 2/3 de los votos para el cuadro de mérito”, apuntó.

Señaló que se han puesto algunos impedimentos para quienes integran la JNJ, pero se permite que los abogados conocidos por defender a denunciados por narcotráfico, lavado de activos o corrupción de funcionarios puedan postular a la JNJ. De esta forma se puede dar el caso de ver el día 1 a un abogado defendiendo a un presunto narco y el día 2 aparezca como integrante de la JNJ.

pedirán exoneración

Tras aprobarse la ley orgánica de la JNJ, el titular de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva (PPK), adelantó que pedirá la exoneración del dictamen de la Comisión de Constitución a fin de que no haya retrasos y pase directamente al Pleno para su debate.

Oliva sostuvo que “no se puede esperar más” por la reforma y cuestionó que en la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, no se avance con la implementación de la JNJ y los siete proyectos de reforma del sistema de justicia aprobados en la Comisión de Justicia. “Esta legislatura termina el 31 de enero y no queremos correr el riesgo de que el proyecto de ley de la JNJ no se apruebe en esta legislatura”, acotó.

El parlamentario oficialista recordó que la Comisión de Constitución recibió el proyecto del Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público el 2 de enero y lo discutió y archivó el 15, con rapidez; sin embargo, dejaron de lado los otros siete proyectos de justicia. “No quiero pensar que exista la intención de dilatar este proceso”, comentó.❧