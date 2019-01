Siguen las renuncias al grupo de Fuerza Popular en el Congreso

Nueve días después de la última estampida de Fuerza Popular, la bancada naranja sumó una nueva renuncia: el congresista por Junín, Israel Lazo. El parlamentario dejó el grupo alegando discrepancias con el presidente de la Comisión Agraria, el aún fujimorista Federico Pariona.

“(Expreso que) en virtud a mi labor desempeñada con los micro y pequeños agricultores, en especial del sector cafetalero, a los que me debo, y que ha maltratado y golpeado la Comisión Agraria, (esto) ha generado mi discrepancia con las políticas implementadas en el grupo”, dice Lazo en oficio al legislador Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular.

“(...) no he tenido el respaldo político para brindar el apoyo necesario que este sector cafetalero requiere, pues habiendo presentado varias propuestas de ley a su favor (...), no han sido tramitadas”, sigue el legislador en el documento que difundió en la red de internet Twitter.

Con estos argumentos, Lazo presentó su “renuncia irrevocable” a esta bancada.

Fuerza Popular aceptaría esta dimisión el lunes. Tubino dice que lo tomó por sorpresa. “El fundamento está basado en una comisión, un tema que no incumbe directamente a la bancada. Las comisiones son de manejo totalmente independiente de la propia bancada”, aduce el vocero.

“A mí no me conversaba el congresista Lazo nunca ni me ha buscado en los últimos días a manifestarme algo, plantear algo o que tenía algo en que lo podía ayudar”, añade.

En setiembre pasado, Lazo había tenido otro choque con Pariona, que llegó a la agresión física. Este último denunció que Lazo le propinó un cabezazo en los pasillos del Parlamento cuando le reclamaba por “no cederle el micrófono” en un evento en Junín, región de ambos. Horas después, el hoy renunciante se disculpó con Pariona por Twitter.

En los últimos días se han voceado nuevas renuncias a Fuerza Popular. Los más mencionados son Dalmiro Palomino, Francisco Villavicencio, Víctor Albrecht y Lourdes Alcorta y Juan Carlos Gonzales.

Una fuente cercana a Albrecht niega que haya a dejar la bancada de Keiko Fujimori.

Pariona estuvo bajo sospecha, pero aún sigue siendo ‘naranja’.

Además, se habla de una bancada de Daniel Salaverry.

“Está armando su bancada. Lo más probable es que se cambien las comisiones con tres bancadas nuevas, la Bancada Liberal, Cambio 21 y la de Salaverry. Esperamos que Salaverry no demore en la conformación de su bancada, pues nos estamos perjudicando al no poder participar en muchas comisiones”, anota Gino Costa, de la Bancada Liberal.❧

¿próximas bajas?

