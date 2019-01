Cacería de brujas

Señor Director:

La investigación de la Comisión de Fiscalización pretende ser una “cacería de brujas” contra el presidente Vizcarra por parte del fujiaprismo, cuyos líderes (Alan García y Keiko Fujimori) están siendo investigados, procesados o detenidos por corrupción. En esta comisión, paradójicamente, los “gatos están como despenseros”. Lo indignante es que si hubiera pena de cárcel solo por mentir, García tendría “cadena perpetua” hace años. Y todavía pretende hoy dar lecciones de ética política, moral pública y buen gobierno. No hay caso de que ha ingresado a un proceso irreversible de descomposición moral, política y psicológica. El alanismo ya murió políticamente. Y el aprismo podría sobrevivir políticamente si se libera de los alanistas.

Rodolfo F. Castillo García

Investigación solapada

Señor Director:

Por fin los fujiapristas creen haber encontrado algo que pueda incriminar al presidente Vizcarra; seguramente, piensan, con esta investigación a Conirsa, censurarlo y sacarlo de la presidencia, como hicieron con PPK. Afortunadamente, creo que esta vez no van a conseguir los votos, pues congresistas de otras bancadas se han dado cuenta de sus planes obstruccionistas y malévolos; no piensan en el país sino en sus intereses particulares. Me imagino habrán pensado bien al presentar la investigación; no vaya a ser que terminen maltrechos y que el Presidente quede fortalecido y con más apoyo popular.

Ma. Antonieta Fernández B

Aprobación y rechazo

Señor Director:

Una reciente encuesta de Datum indica que el presidente Martín Vizcarra ha alcanzado una aprobación del 66%, sin embargo, obtuvo una baja aprobación en cinco de nueve indicadores, entre ellos está la lucha contra la inseguridad con una desaprobación del 59%, le sigue el empleo con 53%, reconstrucción con 47%, economía y fomento de la inversión, ambas con un 46% de desaprobación. Al margen de haber encabezado la lucha contra la corrupción, en estos casi 10 meses la administración Vizcarra no tiene muchos avances que exhibir. En ese sentido, lo que parece percibirse de parte del jefe del Estado y su Gabinete es una cierta dificultad para pasar de los gestos generales de compromiso con la educación, salud o descentralización, a políticas concretas. La claridad de ideas y convicción para sacarlas adelante no parecen haber sido, pues, precisamente las ventajas comparativas de la actual gestión hasta el momento. En lo que respecta a su relación con la bancada Peruanos Por el Kambio, esta parece estar deteriorándose cada vez más, el mandatario y –sobre todo– el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no logran conectarse con la bancada oficialista y lo más curioso es que no tuvieran interés de hacerlo. Pero quien más pierde con esta eventual ruptura es el Ejecutivo, que necesita siempre voceros para sus iniciativas en el Legislativo y defensores de sus causas políticas, ya que algunos de los medios de comunicación que ahora son los aliados y escuderos del Ejecutivo no lo serán por siempre. En esa línea, un gobierno que carece de partido y bancada puede caer en una crisis en cualquier momento. El presidente Vizcarra está a tiempo de rectificar y posicionarse mejor en este 2019 a través de políticas más claras y frontales.

EXON FLORES SUAQUITA

