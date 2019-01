Alberto Oliva también solicita suspender Semana de Representación en el Congreso

El congresista de Peruanos por el Kambio y presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, se sumó al pedido de su colega de bancada Gilbert Violeta para suspender la Semana de Representación y poner en agenda el debate de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Alberto Oliva reiteró que este lunes, luego de recoger todas las firmas del predictamen sobre la JNJ que fue aprobado hoy en su comisión, solicitará, en primer lugar, la exoneración del dictamen de la Comisión de Constitución, porque hasta ahora no aprueba su proyecto.

“El lunes voy a solicitar la exoneración de la comisión porque no me puedo arriesgar a que se pase una semana más y termine la legislatura y ese proyecto no se vea”, insistió. Y agregó que, en todo caso, “sería importante” suspender la Semana de Representación en el Congreso para que la Comisión de Constitución termine el debate antes de fin de mes.

“El presidente del Congreso (Daniel Salaverry) ha estado con un ánimo de apoyar esta reforma y le hago el pedido por este medio para que suspenda la Semana de Representación, este tema es más importante, es lo que esperamos todos los peruanos”, expresó en RPP.

No obstante, Daniel Salaverry se pronunció a través de Twitter en respuesta al pedido de Gilbert Violeta y Alberto Oliva y manifestó que los grupos de trabajo del Congreso pueden continuar con sus labores pese a la Semana de Representación.

“Comisiones pueden sesionar en Semana de Representación, un ejemplo es la Comisión de Defensa. Labor de representación en regiones del resto de congresistas no tiene porque ser interrumpida”, aseveró.

Como se recuerda, este viernes la Comisión de Justicia aprobó el predictamen sobre la ley orgánica de la JNJ. A diferencia de este grupo, la Comisión de Constitución, que también sesionó hoy, aún sigue sin culminar el debate sobre el tema.