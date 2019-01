¿Sedapal dónde estás?

Como todo ciudadano de a pie, usuario de los servicios básicos de Lima, me causa mucha preocupación el colapso de la red de desagüe el 13 de enero de 2018, en San Juan de Lurigancho, pues deja en evidencia carencias de carácter previsorio. No hay que ser un experto para determinar que Sedapal no está preparada para afrontar una contingencia de magnitud, pues al quinto día de la pestilente y peligrosa inundación, centenares de moradores de SJL corrían afanosos por un balde de agua detrás de un camión cisterna.

Hay varias interrogantes que aún no han sido despejadas teniendo en cuenta los informes periodísticos que se venían propalando una semana antes de esta tragedia que ha movilizado desde alcaldes, militares, ministros hasta el presidente Vizcarra. Si en los últimos años hay un crecimiento vertical en casi todos los distritos de Lima, ¿acaso es suficiente, en sus dimensiones, la actual infraestructura de desagüe? ¿Se cuenta con monitoreo y reportes constantes de dicha red o es que hay que esperar que las aguas residuales asciendan e inunden las calles? ¿Tiene relación el aniego de aguas residuales con el hundimiento de la pista cerca al carril aéreo del Metro de Lima? Si esta es una muestra de la situación del servicio de agua potable y alcantarillado en Lima ¿cómo será en las regiones del Perú?

Está anunciado un fenómeno de El Niño de nivel moderado. Será un examen de suficiencia para los sistemas de drenaje que, esperamos, no se compliquen con los desagües, como así ha ocurrido. Rumbo al Bicentenario, los contribuyentes y habitantes de las urbes del Perú aspiramos a vivir en verdaderas smart cities.