Gobernador de Ucayali puso candados anticorrupción a millonario contrato para la construcción de carretera.

En el contrato para la ejecución de la rehabilitación de la carretera Neshuya-Curimaná, a un costo de 203.2 millones de soles, fueron incluidas exigentes cláusulas anticorrupción para asegurar el buen uso de los fondos públicos, informó el gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo Torres.



De acuerdo con el contrato con el Consorcio Vial May Ushin, que recibió la adjudicación del proyecto en la gestión regional anterior, el contratista se compromete a que ninguna persona de la compañía, ni funcionarios o empleados, o cualquier otra persona relacionada, haya obtenido pagos ilegales vinculados con la obra pública.



También el Gobierno Regional de Ucayali impuso al consorcio “a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, o integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas”.



“En caso el contratista detecta algún tipo de irregularidad o conducta potencialmente ilícita, debe informar de inmediato y tomar las medidas necesarias de forma rápida”, señaló el gobernador Francisco Pezo.



“La obra es en beneficio del pueblo y tenemos la obligación de velar por los fondos públicos que le pertenecen a todos los ucayalinos, por eso es que tuvimos que introducir las cláusulas anticorrupción en el contrato con el Consorcio Vial May Ushin que deberá construir en la provincia de Padre Abad”, precisó el gobernador Pezo.



En el contrato se indica claramente que existe en curso investigación sobre la presunta falsedad de unos documentos presentados por el contratista, y que en caso las autoridades competentes determinan que existió adulteración, “el presente contrato quedará nulo de manera automática, bajo responsabilidad de los que resulten implicados en la comisión del ilícito”.



“Quiere decir que en caso se detecten delitos durante el proceso de licitación, el contrato queda sin efecto en el acto”, apuntó el gobernador ucayalino.



Por si fuera poco, al firmar el acuerdo el Consorcio Vial May Ushin se compromete a no emprender acciones legales contra el Gobierno Regional de Ucayali en caso se anule el contrato por la causal de la comprobación de la presentación de documentos falsos por parte del contratista.



“Le hemos puesto candados anticorrupción al contrato para garantizar la transparencia del uso de los recursos públicos y asegurar el cumplimiento de la construcción de la carretera anhelada por los ucayalinos”, manifestó el gobernador Francisco Pezo.