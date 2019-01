Milagros Salazar cuestiona "mentiras" de Vizcarra pero defiende las de Chávarry.

Doble discurso. La congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, cuestionó duramente al presidente Martín Vizcarra, por supuestamente no haber informado que su empresa fue proveedora del consorcio Conirsa, que estaba integrado por Odebrecht. No obstante, aprovechó en defender al fiscal supremo Pedro Chávarry, considerando que sus mentiras no era motivo para realizar una investigación.

"Si él (Pedro Chávarry) ha mentido y no es honesto, entonces el presidente (Martín Vizcarra) tampoco es honesto. Tenemos que tener el criterio para calificar una mentira a cualquier persona", dijo la parlamentaria fujimorista en Latina.

En ese sentido, Milagros Salazar sostuvo que no blindaron al ahora ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, admitiendo que no aceptaron la demanda en su contra porque sus "mentiras" no eran parte de una infracción constitucional.

"No hemos blindado a Pedro Chávarry. Nosotros en la primera denuncia evaluamos que era por una infracción constitucional y se demostró que no ha infringido la constitución. Una cosa es una mentira y otra una infracción constitucional", señaló.

Continuando con un discurso un poco paradójico, la parlamentaria cuestionó que el presidente Martín Vizcarra haya omitido que su empresa trabajó con Conirsa, evitando cuestionar a los congresistas fujimoristas que en el 2008 votaron a favor de la obra IIRSA Sur, en donde justamente participaron ambas empresas mencionadas.

"Una cosa es las mentiras del presidente, de no esclarecer que su empresa tenía un vínculo con Odebrecht, Conirsa y Graña y Montero, y otra cosa son la votación de los parlamentarios. Nosotros los parlamentarios no podemos ser denunciados por nuestros votos. Solo si es que hay una dádiva, voto o acuerdo", aseveró.