Meléndez: "Quieren poner a Vizcarra en el mismo saco de Keiko y Alan"

La Comisión de Fiscalización aprobó este último miércoles abrir investigación contra el presidente Martín Vizcarra por una presunta vinculación de su empresa con la constructora Odebrecht, pese a que el mandatario aclaró que el contrato se realizó con Conirsa entre los años 2006 y 2008.

En este contexto, el vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, declaró para RPP que la medida del Congreso busca "armar un frente al presidente, queriendo ponerlo en el mismo saco, como están Keiko Fujimori y Alan García".

Asimismo, el legislador oficialista aseguró que, de acuerdo con su perspectiva, ello sucedió porque "ese es el costo de haber enfrentado a la corrupción". De la misma manera aseguró que el presidente "va a recibir a la Comisión (...), pero lo que no queremos es que se pretenda hacer todo un circo de un hecho totalmente regular y legal".

Como se conoce, la empresa C y M Vizcarra realizó un contrato de alquiler entre los años 2006 y 2008 para la construcción de la Interoceánica Sur, no obstante, el actual jefe de Estado no desempeñaba ningún cargo público entonces y, al asumir la presidencia del Perú en marzo del 2018, abandonó el cargo que tenía en su empresa.

Por último, Meléndez aseveró que si no espera que se haga un "circo" de la medida del Congreso, era para que no se repita lo que en la Comisión Lava Jato presidida por la fujimorista Rosa Bartra que "lo que han hecho es perseguir a adversarios políticos y han librado de la investigación al expresidente Alan García y a Keiko Fujimori".

Cabe precisar que Keiko está siendo investigada por recibir dinero de Odebrecht en la campaña presidencial del 2011 a través de falsos aportantes, mientras que el caso de García, también está sindicado por facilitar condiciones para la ejecución del Metro de Lima con presuntas coimas de la constructora brasileña, además de haber recibido 100 mil dólares de la 'Caja 2' por una conferencia.