“El CPP obliga a adjuntar las pruebas”

Los jueces no están obligados a citar a los fiscales. Pueden hacerlo voluntariamente. Lo raro es que en un caso tan sensible no se les haya citado y que no se haya hecho público que este proceso existía.

Hay mucha opacidad en la sala del doctor Sahuanay y extraña la velocidad. ¿Ocho días para una recusación? Es bastante rápido. ¿Es ilegal? No. Está dentro de lo que establece el Código Procesal Penal. Pero esos plazos normalmente no se cumplen porque hay mucha carga procesal.

¿Se adjuntó prueba? He ahí la primera derrota de la Sala, porque esta debió haber cumplido el Código, que establece que cuando se recusa a un juez se adjunta la prueba . La recusación se fundamenta únicamente en las declaraciones del juez a RPP y su reproducción en la web de La República, pero no se adjuntó el audio ni esa reproducción. La Sala argumenta que no se preocupa por la presentación de la prueba porque son hechos públicos. No creo que todos los conozcan, al menos yo no.

¿Qué casos afecta? Únicamente el de Keiko Fujimori.

Este es un caso de libertad de expresión. ¿Qué dijo el juez Concepción Carhuancho? Que "hay un partido político que tiene capturado el Ministerio Público". ¿Tiene libertad de expresión el juez? Sí. De lo que no puede hablar es de las causas que tramita hasta que no se resuelvan.

¿Es el juez Concepción Carhuancho imparcial? Creo que sí, por dos razones. El sobrino de Jaime Yoshiyama está libre por colaborar con la justicia. ¿Por qué tendría que odiar a los Yoshiyama? Ha impuesto todas las medidas que le han solicitado contra los procesados en el caso Lava Jato. Es un juez 'canero' pero no parcializado porque mete presos a todos y sus resoluciones son revertidas muchas veces.

La mayor perjudicada es Keiko Fujimori: va a estar presa meses antes de que se pueda ver una nueva diligencia en su caso. Jaime Yoshiyama ha pensado en él y no en ella.❧