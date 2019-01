Revelan nuevos audios entre César Hinostroza y Willy Serrato [VIDEO]

Salieron a la luz nuevos audios entre el exjuez supremo César Hinostroza, detenido en España, y el alcalde de Olmos, Willy Serrato, implicado en el caso “Los Temerarios del Crimen”. Las llamadas telefónicas revelan cómo el funcionario público y el entonces magistrado se trataban con afecto y reconocimiento. Cabe precisar que la Fiscalía investiga cómo es que Serrato se habría convertido en el supuesto “brazo legal” del grupo criminal denominado “Los Temerarios del Norte”.

En los audios, Willy Serrato y César Hinostroza hablan de sus preferencias culinarias, pero mencionan a otros personajes como al extitular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y al expresidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez.

"Ahí (en el restaurante ‘El Ventarrón’) fuimos a festejar la elección de Duberlí (Rodríguez). Lo fuimos a celebrar ahí", sostiene Hinostroza, mientras que Serrato señala “Aquí estoy con mi amiguito que lo hemos apoyado ahí también, Orlandito". Como se recuerda, ambos personajes renunciaron a sus cargos ni bien se conocieron los audios del escándalo.

Al ser consultado sobre ello, Orlando Velásquez indicó “Nunca he departido, me he reunido, ni he almorzado, o algo por el estilo con el señor Serrato. No tienen por qué mencionarme. Categóricamente digo y niego que no he estado con él".

De igual manera, Duberlí Rodríguez también negó los hechos. “Yo creo que el señor Hinostroza no está ajustándose a la verdad. No he celebrado con el señor Hinostroza mi elección en el restaurante El Ventarrón".

Sin embargo, en el enlace telefónico también se confirma que Serrato e Hinostroza pactan una reunión.

Serrato: “¿Mañana estás en tu despacho? Quería saludarte un ratito”.

Hinostroza: “Ya. Ocho y media, nueve más seguro”.

Serrato: “Ya. Ocho y media estoy ahí. Para saludarte. Yo estoy con el maestro por acá”.

La Fiscalía de la Nación ya investiga los hechos que determinarían que Willy Serrato habría sido también el brazo legal de otras organizaciones criminales utilizando sus influencias en el sistema de justicia para neutralizar dicha investigación.