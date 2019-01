Jueces de Arequipa piden cambios en proyecto de Junta Nacional de Justicia

Lo magistrados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa mostraron su malestar respecto al proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de la Magistratura, pues señalan que atenta contra su independencia.

En conferencia de prensa, reclamaron que se esté desarrollando sin la consulta de ningún órgano del Poder Judicial. El juez Jhonny Cáceres criticó que sea esta junta la que decida el destino de los magistrados. Se cuestiona que, al no ser exactamente abogados los integrantes, estos no tendrían conocimiento del derecho y de la labor de los jueces.

Otra observación fue que el Congreso tenga poder sobre ellos para destituirlos. Ello podría causar que no se actúe imparcialmente y que el juez no se sienta libre en sus decisiones, además de que se politizaría. Indicaron que si el proyecto de ley continúa elaborándose sin ser consultado, no funcionaría.

“Nosotros no nos oponemos a estos proyectos que vienen, ya el referéndum está dado, pero los dos proyectos que vienen, de la Junta Nacional de Justicia y la Autoridad Nacional de Control, deben tener sintonía con la modificación constitucional que ya se dio. Hay deficiencias y pueden ser pasibles de vulneración constitucional”, advirtió.

Los magistrados recomiendan que el jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control sea convocado mediante un concurso público y no sea designado. Con ello, se aseguraría que esta autoridad sea autónoma, pues ya no tendría que pagar favores, que era lo que se reclamaba antes. Este mismo juez sería quien designe a cualquier otro magistrado para que sea jefe regional.

Las observaciones al proyecto de ley fueron entregadas a los representantes de los congresistas Justiniano Apaza y Miguel Román, para que sean debatidas en el Congreso.