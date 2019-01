Fiscalización aprueba abrir grupo de trabajo para investigar a empresa de Vizcarra

La comisión de Fiscalización aprobó por mayoría crear un grupo de trabajo para investigar a la empresa C y M Vizcarra, de propiedad del presidente Martín Vizcarra y su hermano César, y sus vínculos con el consorcio Conirsa, donde Odebrecht tenía 70% de presencia.

La propuesta fue respaldada por los parlamentarios de Apra, Frente Amplio y Fuerza Popular. Yonhy Lescano, de Acción Popular, y Roberto Vieira, no agrupado, votaron en contra, mientras que dos se abstuvieron.

En el debate, se sostenía que al presidente no se le podía investigar sino hasta el término de su mandato, añadiendo que la contratación sucedió cuando no era funcionario. No obstante, la medida contra Martín Vizcarra fue defendida por Esther Saavedra, Rosa Bartra y Mauricio Mulder, mientras que Hernando Cevallos sostuvo que también se debe realizar indagaciones a todos trabajadores públicos vinculados con Conirsa y las empresas con las que laboró Odebrecht.

Información previa

Este miércoles, en la comisión de Fiscalización y Contraloría se está debatiendo la propuesta para crear un grupo de trabajo que investigue una presunta vinculación entre la empresa del presidente Martín Vizcarra, C y M Vizcarra, y la consorciada de Odebrecht, Conirsa.

El presidente de la comisión, el fujimorista Luis López, había asegurado que iba a presentar la propuesta, luego de saber que la compañía fue proveedora de Conirsa en el 2006 y 2008.

El mandatario había negado que su empresa trabajó directamente con Odebrecht, pero reconoció que trabajó con Conirsa, en la que la constructora brasileña tenía el 70% de participación. Su labor fue durante la ejecución del tramo 2 de la carretera Interoceánica Sur.

Como había asegurado César Vizcarra, hermano del presidente y gerente general de C y M Vizcarra, solo hubo alquiler de máquinaria y que el contrato fue con una empresa que, en ese momento, no se encontraba “denunciada o involucrada en hechos irregulares”. Asimismo, desde Palacio de Gobierno indicó que no hubo impedimento para realizar el contrato, dado que el actual mandatario no era funcionario en ese tiempo.

Diversos congresistas de Fuerza Popular y el Apra habían arremetido contra el presidente, asegurando que se debe investigar a Martín Vizcarra.

C y M Vizcarra fue proveedor de Conirsa en dos ocasiones en el 2006, con pagos de S/. 145 551.77 y S/. 123 386.58, mientras que hay otra operación en el 2008, por S/. 54 107.18.