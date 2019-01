Buscan debilitar entidad de control del Poder Judicial

La Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial que pretende crear la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Rosa Bartra, ha desnaturalizado el proyecto original presentado por el Ejecutivo pues debilita su autonomía y capacidad de investigación disciplinaria, lo que limita su objetivo de hacer frente a la corrupción en el sistema de justicia.

Así lo manifestaron los congresistas Gino Costa y Yonhy Lescano, así como la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva, quienes consideran que se debe profundizar en el debate para evitar que se repitan los errores del pasado, que permitieron la presencia de jueces como César Hinostroza y otros, que son investigados por pertenecer a la mafia de los “Cuellos Blancos del Puerto”.

poderes recortados

Ayer en esa comisión, el congresista Gino Costa, de la Bancada Liberal, explicó que al jefe de la Autoridad Nacional le han puesto por encima un Consejo Directivo integrado por dos jueces supremos, un representante de los Colegios de Abogados del país y otro de las facultades de Derecho de las universidades más antiguas. Esto le resta total autonomía.

“Se establece que solo integrarán la autoridad jueces contralores y no civiles. La idea es que esta Autoridad incorpore a personal civil para que no sean todos de la propia institución y no se dé el caso que se investiguen entre ellos mismos, lo que tanto daño ha hecho a la justicia”, declaró.

Añadió que entre los cambios efectuados por Bartra, la Autoridad de Control del Poder Judicial se limitará a realizar investigaciones de naturaleza administrativa disciplinaria y se excluye la posibilidad de que la autoridad tenga un equipo de policías adscritos para llevar a cabo investigaciones preliminares de otra naturaleza.

“Si hay alguna irregularidad o inconducta de carácter penal, esa Autoridad no tendrá a la mano policías para hacer la investigación, cuando lo ideal es que tenga no solo policías adscritos, sino un fiscal anticorrupción que pueda investigar”, apuntó.

Costa aseguró que la iniciativa del Ejecutivo estuvo diseñada para tener un ente con mucha autonomía, con capacidad de investigación y con las herramientas para combatir la corrupción institucional y no es eso lo que tenemos ahora. “Con los cambios, tendremos un ente débil, sometido a los jueces supremos sin autonomía necesaria y con funciones de investigación recortadas; y sin una policía adscrita que pemita una capacidad de investigación importante. Si se aprueba como está, sería un retroceso”, comentó.

Para Yonhy Lescano, congresista de Acción Popular, en la Comisión de Constitución están generando condiciones para que no se luche contra la corrupción, repitiendo el modelo en el que César Hinostroza "trabajaba campantemente, cuando todos sabían cómo era y nadie tomó ninguna determinación".

Según Lescano, la autoridad que se está creando en Constitución no sirve para crear un sistema de justicia adecuado, donde hay un Consejo Directivo encabezado por dos vocales supremos, que no van a controlar nada.

Dijo que la Comisión de Justicia sí crea una autoridad autónoma fuera del Poder Judicial y no como en la Comisión de Constitución. “En el Pleno se verán los dictámenes de ambas comisiones. El de Bartra no sirve para nada, mientras que en Justicia el proyecto se ha mejorado”, aseguró.

La abogada de IDL, Cruz Silva, consideró que se necesita un debate más amplio en torno a la creación de la Autoridad de Control del Poder Judicial y el predictamen de Bartra no tiene mucha claridad pues no se sabe si tendrá funciones jurisdiccionales o solo administrativas, y no se sabe quién sería el jefe de esa Autoridad.

Añadió que se está intentando confundir y hacer más complejo el sistema con sanciones poco efectivas, corriéndose el riesgo de que se vayan a contradecir en una segunda instancia, lo que no aporta para resolver los problemas de corrupción.

"Es necesario un sistema disciplinario sencillo y eficiente para no caer en un sistema mixto que nos lleve a los problemas que actualmente tenemos", concluyó.❧

comisiones

archivo. La Comisión de Constitución archivó el Proyecto de Ley 3765, que presentó el presidente Martín Vizcarra, que declaraba en emergencia el Ministerio Público. La votación fue 7 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

votación. En la Comisión de Justicia se debatirá y votará hoy el predictamen de los proyectos que proponen mediante un texto sustitutorio la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

Gino Costa

Congresista Bancada Liberal

“El predictamen de Bartra excluye al equipo policial y establece investigaciones adminsitrativas disciplinarias, limitando los alcances de la autoridad”.

Cruz Silva

Abogada IDL

“Se le pone muchas más instancias al sistema disciplinario de la magistratura, repitiendo los errores actuales. Tal como está, no va a ser una entidad fuerte”.

Yonhy Lescano

Congresista Acción Popular

“La Autoridad de Control es más de lo mismo, con jueces que se controlaban ellos mismos y no se controlaban nada, por eso tanta corrupción”.