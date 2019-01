¿Qué estaremos pagando?

Führer del ande. Vladimir Cerrón es un médico que fue gobernador de Junín entre 2011 y 2014 y que lo volverá a ser en el período 2019-2022. Al margen de cualquier diferencia ideológica, me ha parecido una buena persona en las oportunidades en que he conversado con él. Por ello, me sorprendió un tuit suyo del domingo en el que decía que “si la izquierda articula bien su unidad, enfrentará a los poderes judío-peruanos en las próximas elecciones generales con éxito. No hay otros flancos de contradicción política programática”. Como pensé que tamaña idiotez podía obedecer a un error tipográfico, le pedí vía twitter una precisión y solo obtuve una ratificación: “No tengo nada contra la religión y las nacionalidades, cuando uso el término judío-peruano, lo hago desde el punto político, económico y financiero, que a todas luces conducen el Perú”. ¿Cómo entender esta melcocha deplorable, ignorante y vergonzosa que tiene este señor en la cabeza? Quizá la explicación radique en que el xenófobo Ricardo Belmont postuló en Lima por el partido de Cerrón. ¿La izquierda peruana comparte este mamarracho? ¿Qué hacemos con este führer del ande? ¿Le compramos su bigotito para que sea feliz?

Rumbo al Nobel de Medicina. Tamar Arimborgo es una congresista de Fuerza Popular que es una pastora misionera evangélica cuyo desempeño más reconocido está en el fujitrolismo de las redes, y que acaba de volver a la notoriedad con un proyecto de ley que plantea excluir la ideología de género –paparruchada que solo existe en las cabecitas de gente como ella– de las políticas públicas entre otras razones porque su “imposición” causa efectos negativos “como el sida y el cáncer”. Esta iniciativa es tan pero tan vergonzosa, acaso como la de su ex colega Bienvenido Ramírez de que “le da Alzheimer a quienes estudiaron y leyeron mucho”, que su partido le ha pedido que retire su mamarracho.

La novia de Condorito. Yeni Vilcatoma es una fujimorista que ha salido ahora con la patraña de acusar a Mercedes Aráoz en la comisión de ética por defender los intereses de Sony por el contrato con Promperú porque su hija trabaja en esa empresa en Estados Unidos. ¿Qué suciedad puede tener en la cabeza Vilcatoma para atacar a alguien usando a sus hijos, con argumentos tan deleznables?

¿Qué evaluación realizaron en Fuerza Popular para seleccionar a gente así, de esta calaña y de esta mediocridad intelectual? Le deben una explicación y una disculpa al país por meter gente tan tóxica a la política peruana. Y la izquierda debiera diferenciarse del führer del ande.