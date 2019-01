Juez habría coordinado con Hinostroza favor para jueza

Un audio compromete a un magistrado del Juzgado Civil Permanente de la provincia de Lambayeque. En él se se oye al juez Ronal Saavedra Guzmán coordinar con el juez supremo César Hinostroza Pariachi, la presunta inscripcción de una magistrada en la Academia de la Magistratura (AMAG).

Precisamente, en una conversación del 5 de febrero pasado, Hinostroza y Saavedra coordinan la incripción de un jueza en la AMAG. “Ronal, me llamó el director de la Academia y me dice que hay un magistrado que a (..) y me dice si desea todavía participar para que le abran el sistema para que se pueda inscribir, no”, preguntó el ex juez supremo. “¿Ya, que se inscriba nuevamente?”, comentó Saavedra. “Ya, entonces te voy a dar el teléfono del doctor Lechuga que es el director general, le dices de parte del doctor Hinostroza, por favor le estoy llamando para agilizar, no”, respondió Hinostroza. “Mejor le voy a decir de manera directa”, mencionó el juez civil.

El diálogo concluye con un agradecimiento y una mención especial a una magistrada. “Ella es juez de Primera Instancia, ¿no?”, dijo César. “Sí, sí, del Juzgado Penal”, aclaró Saavedra.

Investigado

El jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), Aldo Zapata López, solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación contra el magistrado Ronal Saavedra Guzmán.

El magistrado, a través de un oficio dirigido a la Fiscalía, da a conocer la denuncia interpuesta por integrantes de la sociedad civil de la Corte de Lambayeque sobre el supuesto delito de tráfico de influencias en el que habría incurrido el citado juez.