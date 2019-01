Walter Aduviri: “El gas de Camisea está contaminado por la corrupción”

El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, insiste en la importación de gas de Bolivia. En sus últimas declaraciones, mencionó que este recurso está a la vuelta de la esquina y que solo requiere que el Gobierno peruano otorgue viabilidad legal al proyecto para abastecer al sur del Perú.

"Si hablamos del proyecto del Gasoducto Sur Peruano, siempre dijeron que, para la región de Puno, le correspondería un ramalcito. Yo me pregunto... ¿estamos conformes con un ramalcito? No. Entonces, aparte de que el gas de Camisea está contaminado por la corrupción, creo que no debemos seguir esperando un tiempo más el gas", expresó Aduviri.

La autoridad sostuvo que conversó con el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, y coincidieron en que el gas de Camisea (Cusco) pertenece a todos los peruanos, además de que no se renunciará a estos yacimientos. Espera que, cuando se concrete el GSP, llegue un ducto y no un ramal a la región de Puno.

El gobernador destacó que Bolivia tiene gas de sobremanera y tiene la voluntad de invertir. Está convencido de que el Gobierno peruano debe dar viabilidad legal al proyecto, para que el gas boliviano llegue a la zona sur del Perú.

"Ahora el proyecto del gas boliviano es a través de un ducto y no un ramalcito, que va a ser tendido desde Desaguadero hasta la ciudad de Juliaca. El gas boliviano está a la vuelta de la esquina. El gobierno de Bolivia tiene toda la predisposición", agregó.

Gasocentros

Aduviri declaró que, de aprobarse la importación, en ocho meses a un año, se estarían instalando gasocentros para abastecer de gas boliviano a los ciudadanos de la región altiplánica. En dos años, se estarían instalando los ductos, refirió el gobernador de Puno.

Finalmente, sostuvo que seguirá conversando con el gobernador de Cusco para continuar trabajando y que el gas de Camisea llegue pronto, y se sacuda de la corrupción.

El último de los gobernadores del sur en sumarse a este pedido es el de Arequipa, Elmer Cáceres. Con ello, son cuatro las autoridades regionales (Moquegua, Tacna y Puno), salvo Cusco, que solicitan al Gobierno permitir la importación.

Ministros de Bolivia y Perú se reunieron

El pasado 10 de enero, los ministros de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, y Energía y Minas de Perú, Francisco Ísmodes, se reunieron en Santa Cruz (Bolivia) para trabajar en mecanismos que permitan fortalecer la cooperación e integración energética bilateral; además de negociar la posible exportación de gas al sur peruano.

Sánchez agregó que las negociaciones incluyen la oportunidad de crear una sociedad entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petro Perú para comercializar gas licuado de petróleo en regiones cercanas a la frontera de ambos países.