Martín Vizcarra: Meléndez señala que no hay irregularidad en el contrato de la empresa

El presidente Martín Vicarra desmintió hasta en dos oportunidades las afirmaciones de que la empresa a la cual perteneció hasta marzo del 2018, C y M Vizcarra, haya contratado con la constructora brasileña Odebrecht.

En este contexto, el vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, declaró para Agencia Andina que "la empresa no contrató con Odebrecht, sino con el consorcio Conirsa". A ello apuntó que "no veo la irregularidad", puesto que en el periodo en el que el jefe de Estado estaba a cargo de la empresa cuando se hizo el contrato de alquiler, era entre los años 2006 y 2008, y aún no ocupaba ningún puesto público.

"Hace 12 años, el presidente Vizcarra no tenía cargo dentro del Ejecutivo y se dedicaba a su empresa. (...) Está totalmente descartado el pago de algún soborno o prebenda", precisó el congresista oficialista.

En este sentido, el legislador también se refirió a las adevertencias de Fuerza Popular de evaluar una denuncias contra el mandatario. "Los que han tenido vínculos con Odebrecht son ellos. Es más, Keiko Fujimori está en la cárcel porque la Fiscalía acusó a su partido de recibir dinero de esa empresa (...)", acotó.

Cabe precisar, por otra parte, que Vizcarra se presentó esta tarde en Pucusana y declaró que nunca negó que "se dieron servicios a algunas empresas que construyeron la Interoceánica Sur" y que Conirsa es distinta de Odebrecht, con "otro representante legal, otro RUC", por lo que no podría ser vinculado con la empresa brasileña.