Gino Costa: "Hay que investigar a Pedro Chávarry junto con los exconsejeros"

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió el último lunes 4 de las 6 denuncias constitucionales que pesan sobre el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Una quedó pendiente de votación mientras que otra fue archivada.

En este sentido, el parlamentario de Bancada Liberal, Gino Costa, declaró en RPP que esperaba que, el error de no admitir la denuncia contra el ahora fiscal supremo por plagio en su tesis y otra por tráfico de influencias que quedó sin resolver, se corrija.

"Hay que investigar a Chávarry junto con los exconsejeros (...) que son sospechosos de pertenecer a 'Los Cuellos Blancos'", indicó el vocero de Bancada Liberal.

Como se recuerda, el lunes los fujimoristas Luis Galarreta, Karina Beteta, Milagros Takayama, Milagros Salazar y César Segura, votaron a favor de que se retire la acusación contra los exconsejeros del CNM en la denuncia N° 270 de la Procuraduría Anticorrupción.

Cabe destacar, asimismo, que Costa aseguró que defenderá en la Comisión Permanente que se revise el archivo de la denuncia N° 239.

En relación a las últimas declaraciones del presidente de Martín Vizcarra, que deslinda de Odebrecht al destacar que su empresa contrató con Conirsa y no con la constructora brasileña, Costa indicó que "no me parece que haya sido suficientemente claro".