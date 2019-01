Investigar a universidades

Señor Director:

Se debe investigar la calidad académica de las universidades, en especial de las particulares, que han aperturado sus servicios desde los años 90. En algunas, la selección de alumnos para el ingreso por examen de admisión no existe, pues ingresan todos los postulantes. Otras solo evalúan Razonamiento Matemático y Razonamiento Verbal, cuando se debe preguntar también por otras áreas como letras y ciencias naturales, según las escuelas. En un centro de estudios superiores la nota de informe de laboratorio tiene igual peso en la evaluación que los exámenes, lo cual es incorrecto. Se debe investigar también la forma cómo se titulan sus alumnos. En general, algunas universidades proporcionan grandes ingresos económicos a sus promotores.

Martín Isla Medina

DNI 08207900

Gases tóxicos en Mirones

Señor Director:

En las noches, los vecinos de Mirones Bajo, en el Cercado de Lima, somos permanentemente bombardeados por gases que emanan de la fábrica Aris. Esto sucede en la zona industrial del Cercado y vuelve el ambiente irrespirable, a partir de las 9 p.m. aproximadamente. Es la única fábrica que trabaja con estos gases, ya que las demás empresas que habitan en la zona son almacenes. Esta empresa debe ser sancionada y no debe quedar impune la irresponsabilidad de estos señores. Por favor, me gustaría que vengan y constaten lo que sufrimos casi a diario las familias de esta hermosa urbanización. Los vecinos pueden dar fe de ello.

John Alcántara

DNI 10429102

Renovación drástica

Señor Director:

La semana pasada nuestro cuestionado Congreso volvió a ser lugar de una escandalosa discusión, que tuvo como protagonistas a los integrantes de Fuerza Popular y al congresista Alberto de Belaunde. Este último se llevó los aplausos de una gran cantidad de peruanos que se sintieron representados por sus palabras durante su confrontación con FP. La situación mencionada llevó a algunas personas a cuestionarse si fue correcto votar en contra de la reelección de congresistas. Con respecto a este punto, considero que los peruanos debemos tener presente que aquellos congresistas rescatables no llegan a ser más de cinco. Nuestra clase política sí necesita una renovación drástica que, aunque no sea una garantía de mejor nivel, permita el ingreso de nuevos rostros a la política nacional. Los cambios que el país necesita no pueden ser encabezados por los actuales referentes de los partidos tradicionales.

Cristian Rebosio

DNI 73684413

FP y nuevas bancadas

Señor Director:

Una vez más se constata que el fujimorismo lleva en el ADN la arbitrariedad, el abuso del poder y el irrespeto por los otros poderes del Estado. La comisión de Constitución del Congreso, presidida por Rosa Bartra, decidió plantear, solo con votos de FP, algo que no sólo atenta contra la autoridad del TC, sino que es absurdo: Que la calificación de la legitimidad de la renuncia de un congresista a su bancada, y por ende de su derecho a adherirse a otra, la debe hacer su propia bancada, y que la última instancia de apelación del congresista sería el Consejo Directivo, que aún está dominado por FP. El presidente del TC, Ernesto Blume, se ve precisado a reiterarles, una y otra vez, que las sentencias del TC no son para discutir, sino para cumplir inmediatamente.

Jorge Castañeda Arcas

DNI 07571100