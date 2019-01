Empresas vinculadas a Heredia serán incluidas en acusación fiscal

Dentro de la acusación que prepara el Ministerio Público contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, se incluirán al Partido Nacionalista, a la ONG Prodín y a otras empresas relacionadas a la ex primera dama.

Se trata de las compañías Apoyo Total S.A., Centros Capilares S.A. y Todo Graph S.A. Según informó Perú21, estas empresas serán incluidas en la acusación que alista el fiscal Germán Juárez y que estaría lista en poco menos de 30 días.

La hipótesis que maneja la fiscalía consiste en que Heredia habría usado Apoyo Total S.A. como fachada para realizar “contratos ficticios” y poder justificar aportes del gobierno de Venezuela para la campaña de Ollanta Humala del 2006. De manera similar habría ocurrido con Centros Capilares S.A. y Todo Graph S.A.

La fiscalía también señala que la ONG Prodín fue creada por Nadine Heredia para destinar dinero acopiado de presuntas fuentes ilícitas a la adquisición de bienes y otros.

Como se recuerda, la semana pasada el fiscal Germán Juárez anunció que la investigación preparatoria contra la pareja había llegado a su fin. No obstante, el abogado de la ex primera dama, Wilfredo Pedraza, manifestó a La República que, hasta la fecha, no han tenido una comunicación oficial por parte de la fiscalía.

Asimismo, indicó que habían unas diligencias que estaban pendientes, “pero es al fiscal al que le corresponde decidir cuándo se cierra la investigación”. Sin embargo, remarcó que mantienen la “tranquilidad” respecto al proceso, ya que no consideran que existan pruebas suficientes para el delito por el que se les acusa (lavado de activos).