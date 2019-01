Martín Vizcarra niega que su empresa haya tenido como cliente a Odebrecht

Mantiene su posición. El presidente de la República, Martín Vizcarra señaló que su empresa C y M Vizcarra nunca tuvo como cliente a Odebrecht, pero sí reconoció que sí alquilaron maquinarias a Conirsa para obras de la carretera Interoceánica Sur en el 2006 y 2008.

“La empresa C y M Vizcarra nunca ha tenido como cliente a la empresa Odebrecht, sí ha tenido al consorcio Conirsa, que en ese tiempo no se sabía quiénes eran los que integraban el consorcio. Además, hace doce años, ninguna de las empresas que trabajaban tenían inconvenientes para contratar y no tenían ninguna denuncia por irregularidades”, dijo el presidente Vizcarra a TV Perú.

El consorcio Conirsa estaba integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales, información que era desconocida por Martín Vizcarra, por eso cuando le preguntaron por si su empresa había tenido como cliente a Odebrecht dijo que no. "Es falsa esa información", dijo el mandatario, sobre lo presentado en el programa Panorama.

“Yo fui concreto y categórico que no [contratamos con ellos] y lo reafirmo”, insistió Martín Vizcarra, quien volvió a ser consultado sobre el tema mientras supervisaba las la ayuda en el aniego que ocurrió en San Juan de Lurigancho.

Al respecto, el vocero de Fuerza Popular Carlos Tubino señaló que “en las respuestas que ha dado el presidente, lo mínimo que estamos viendo es que no ha sido transparente. Yo creo que hoy, la población peruana nos pide a todos los políticos dos cosas: cero corrupción y máxima transparencia. Así que es un tema muy importante para tener en consideración”.

Dato:

Martín Vizcarra fue accionista de C y M Vizcarra hasta marzo del 2018, fecha en la que asumió como presidente de la República.