RMP: “Si Chávarry no tiene señal puede estar cruzando un río a Brasil”

En la nueva edición de Sin Guion, Rosa María Palacios cuestionó la credibilidad del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, e hizo una recopilación de sus mentiras descubiertas a lo largo de los meses.

“Lo terrible es que siempre descubren que miente no hay forma de que pueda ocultar lo que verdaderamente ha hecho”, señaló la conductora.

‘Hinostroza no es mi amigo’ ¿Qué pasó? La abogada recordó que aparecieron llamadas, las cuales vinculaban a Cesár Hinostroza con Pedro Chávarry, donde se coordinaban reuniones con periodistas.

“Hay audios que comprueban que tal coordinación se realizó y prueban que efectivamente fue en la casa de Camayo”, aclaró.

Otra declaración del extitular del Ministerio Público fue el de no conocer a Antonio Camayo, sin embargo, el empresario ha ratificado que llevó las entradas de los partidos de fútbol de la selección peruana a la casa de Pedro Chávarry.

“El cuaderno de registros de visitas a la casa de Chávarry corrobora lo dicho por Camayo, es decir mintió”, explicó.

Asimismo, Gonzalo Chávarry negó haber recibido las mencionadas entradas. Para la conductora de RTV el aún fiscal supremo pudo haber aceptado que las recepcionó, no obstante, hubiera sido un error, pues él no podía aceptar ningún favor del expresidente de la FPF, Edwin Oviedo.

“El punto es que Oviedo tenía problemas judiciales en la Corte Suprema ¿Dónde? En la sala de Hinostroza. Lo peor que podía hacer Chávarry o Hinostroza era aceptar ningún favor del señor Oviedo”, dijo la abogada.

Por último, las imágenes que muestran al exfiscal de la Nación en las oficinas lacradas de Juan Duarte desmienten sus declaraciones que aseguraban su desconocimiento de la sustracción de los documentos.

La pregunta más importante para RMP es “¿Dónde está Chávarry?”, la conductora rememoró la situación de César Hinostroza, quien después de salir del cargo pidió, al igual que Chávarry, vacaciones para días más tarde fugarse del país.

“No nos sorprendamos que en cinco o seis días Chávarry no esté y teniendo impedimento de salida, al igual que Hinostroza, pero no se había notificado a Migraciones”, argumentó.

Rosa María Palacios además añadió que el abogado del extitular del MP no habla con este por más de dos días, pues no hay conexión y la llamada no entra.

“Si la llamada no entra probablemente el señor Chávarry no tenga señal lo que hace más preocupante la situación porque si no tienes señal puedes estar cruzando un río en medio de la selva para llegar a Brasil”, manifestó.

La conductora expuso que Gonzalo Chávarry será acusado por los siguientes delitos: abuso de poder, obstrucción de la justicia y encubrimiento real, lo cual daría 16 años de cárcel.

“Deberíamos tener una información más precisa de lo que hará el Congreso con el señor Chávarry porque la solución pasa lamentablemente por el Parlamento”, comentó.

Para RMP, es necesario continuar con la ‘presión’ para que el extitular del MP se retire del cargo de fiscal supremo y pueda ser abierta una investigación.

“Debe ser procesado como corresponde sin ningún impedimento por parte de él, de sus aliados y sin ninguna injerencia política.