Empresa de Vizcarra fue proveedora de consorciada de Odebrecht en IIrsa Sur

La construcción de la carretera Interoceánica Sur contó la presencia de la empresa de Martín Vizcarra y de su hermano César, C y M Vizcarra S.A.C., que trabajó como proveedora del consorcio Conirsa entre el 2006 y 2008.

Como indicó Panorama, la compañía fue proveedora en dos ocasiones en el 2006 y una en el 2008 para el consorcio en el que estaba Odebrecht.

El presidente Martín Vizcarra negó antes que su empresa trabajó como proveedora de la constructora brasileña. “No, en absoluto. Es falsa esa información”, señaló.

No obstante, dentro de los documentos de Odebrecht, aparece C y M Vizcarra S.A.C ingenieros contratistas en los registros de compras. El 5 de septiembre del 2006 se registró que esta última recibió S/. 145 551.77 de la consorciada. El 5 de agosto de ese año aparece otro importe por S/. 123 386.58.

Asimismo, el 2 de enero del 2008, se realizó otra operación con la empresa de los hermanos Vizcarra, con un pago de S/. 54 107.18. Según el gerente general de C y M Vizcarra S.A.C., César Vizcarra, en todos los casos solo se trató de “alquiler de maquinarias”.

Conirsa, conformada por la brasileña Odebrecht junto a las peruanas ICCGSA, JJC Contratistas Generales y Graña y Montero, contruyó el tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur. No obstante, su adjudicación, en el gobierno de Alejandro Toledo, fue obtenido con pago de coimas.

Desde la empresa C y M Vizcarra S.A.C., el gerente general explicó que “ninguna de las empresas a las que brindamos servicios como proveedores se encontraba en aquel momento denunciada o involucrada en hechos irregulares”.

El área de comunicaciones de Palacio de Gobierno indicaron al diario Correo que “sí se acepta que hubo un contrato con Conirsa, pero no sabían que Odebrecht era parte de este consorcio. Era usual que las empresas contraten a los locales para grandes obras”. Añadieron que “esto sucedió cuando el presidente no era funcionario público y no tenía ningún impedimento para contratar. En esa fecha, no se conocía todo lo que ahora se sabe de esta obra”.