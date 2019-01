Antonio Camayo visitó dos veces a Pedro Chávarry en mayo del año pasado

Confesión confirmada. El registro de visitas a la casa del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en La Molina, confirmó que el empresario Antonio Camayo lo visitó dos veces en su vivienda. Ambas el domingo 27 de mayo del 2018, primero a las dos y media de la tarde, y luego a las cuatro y cinco minutos.

Según informó el programa Cuarto Poder, el 10 de octubre último, tras ser detenido y acogerse a la colaboración eficaz, el empresario Antonio Camayo declaró que unos días antes de un partido de la selección peruana, fue a la casa del fiscal supremo Pedro Chávarry para dejarle dos entradas para el encuentro que se disputaría en el Estadio Nacional por encargo del ahora ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

No obstante, el mismo 10 de octubre, el ex fiscal de la Nación lo negó todo, e incluso tuvo tiempo hasta de lanzar amenazas. "Una mentira más: Nunca recibí entradas de Oviedo ni de Camayo. Las investigaciones en Lava Jato están avanzando rápidamente y los resultados serán contundentes. Por eso los involucrados y sus amigos me atacan con falsedades", publicó en su cuenta de Twitter.

Algo dejó escapar Chávarry. A pesar que negó haber recibido entradas de Edwin Oviedo y de Antonio Camayo, lo cual evidenciaba el modus operandi para los favores a cambio de entradas, el fiscal supremo no negó que Camayo lo haya visitado en su vivienda.

Para la fiscal Sandra Castro, el registro de visitas de la casa de Pedro Chávarry confirma la versión de Antonio Camayo sobre las entradas que le habría entregado al fiscal supremo por encargo de Edwin Oviedo.

Como se sabe, hay dos indicios repetitivos en este caso: el modus operandi de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y las mentiras del ex fiscal de la Nación.

Modus operandi de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

Según la tesis fiscal, y por la propia declaración de Antonio Camayo, este se encargaba de entregar las entradas que Edwin Oviedo, actualmente con prisión preventiva, entregaba a los jueces y fiscales a cambio de ser favorecido en sus procesos judiciales; puntalmente en el caso Los Wachiturros y por un recurso de casación que llegó a la Corte Suprema del ex juez, César Hinostroza Pariachi. Esta era la forma en que operaban 'Los Cuellos Blancos del Puerto': beneficios a cambio de favores judiciales.

Mentiras de Pedro Chávarry

En reiteradas ocasiones, se ha identificado la habilidad que tiene Pedro Chávarry para mentir. Como se recuerda, la primera fue cuando mintió acerca de la reunión que tuvo con periodistas, organizada por César Hinostroza en casa de Antonio Camayo. Y precisamente, la última, en donde sostuvo que no conocía al personal de su despacho que violentó oficina lacrada de su asesor, y luego se apreciaron imágenes del fiscal supremo acompañando a estas personas en el mismo piso de su despacho.