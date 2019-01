De Belaúnde: "No sabemos cuál va a ser la ruta de las acusaciones contra Chávarry"

Este lunes 14 de enero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revisará las seis denuncias pendientes contra Pedro Chávarry después de casi cinco meses de estar en el grupo de trabajo del fujimorista César Segura. En este contexto, el parlamentario Alberto de Belaúnde se pronunció acerca del tema.

Mediante una entrevista con El Comercio, el legislador de Bancada Liberal indicó que "hasta hoy no sabemos cuál va a ser la ruta de las acusaciones constitucionales contra Chávarry". Ello en relación a que, según las últimas acciones de Fuerza Popular, de quiénes dijo que tenían un "pacto de impunidad" con el exfiscal de la Nación, no ha sentido un "propósito de enmienda".

En relación al Pleno del lunes pasado, De Belaúnde añadió que "2ra evidente que el fujimorismo estaba en plan de entrampar, no habían ido a la Junta de Portavoces" y se reafirmó en no retirar sus afirmaciones durante su intervención porque aquello implicaba "quitar fuerza al mensaje que quería dar, inspirado en las movilizaciones".

Además, sobre las declaraciones de la fujimorista Luz Salgado que hacían referencia a que las movilizaciones nacionales contra el ahora fiscal supremo eran supuestamente pagadas por George Soros y Odebrecht, indicó que lo encontraba "lamentable". "Yo le pediría que retire sus palabras", afirmó De Belaúnde.

"El presidente del Congreso ha entendido que no es vocero de una bancada, sino de todos", agregó el congresista acerca de Daniel Salaverry, quien desmintió luego del retiro de la moción de censura en su contra, que haya acordado con el fujimorismo respetar el Reglamento del Congreso, como si no lo hubiese hecho.

Cabe precisar el legislador De Belaúnde indicó que no han evaluado en su agrupación parlamentaria la inclusión de Salaverry. Asimismo, recalcó que, a pesar de que tienen presencia en la Junta de Portavoces, no la tienen en la Comisión Permanente. "Tenemos voz, pero no voto a la hora de legislar", sentenció.