Abogado de Chávarry: "No tengo comunicación con él desde hace dos días" [VIDEO]

La orden que impide la salida del país por 9 meses contra Pedro Chávarry, solicitada por Zoraida Ávalos y dictada por el juez Hugo Núñez Julca, fue publicada el último sábado. Desde entonces, pese a que su abogado afirmó que se encontraría en casa, declaró que no ha podido contactarse con el ahora fiscal supremo.



"No tengo comunicación con él desde hace dos días", declaró Juan Peña en una entrevista con RPP. "Intento llamarlo (...), pero no entra, se entrecorta", destacó, asegurando que no puede contactarse normalmente con su patrocinado. Pese a ello, el abogado indicó que "hoy está en Lima".

En este mismo sentido, Peña aseveró también que "Chávarry acatará la medida" y que se encuentran evaluando si presentarán una apelación. "Nos allanamos a la investigación", destacó, pese a las últimas acciones del exfiscal de la Nación que tiene una orden que lo impide salir del país por varios presuntos delitos como el de encubrimiento real, cohecho activo genérico, entre otros.

"En el caso 'Los Cuellos Blancos', desde el 7 de agosto, Chávarry se excusa y pide que lo investiguen", afirmó Peña, asegurando que no tiene la calidad de investigado y que, por esta razón, hasta hace dos días no tenía ninguna acusación específica a pesar de las 6 denuncias que tiene este en el Congreso.

Acerca del ingreso a la oficina lacrada del Ministerio Público y la supuesta orden que dio Pedro Chávarry para ejecutar este acto ilícito, solo destacó que "eso lo tienen que responder las personas que ingresaron" y que debe corroborarse la versión del suboficial PNP, Hugo Robles, quien dijo que solo seguían órdenes del entonces titular de la Fiscalía.

En cuanto al encuentro que muestra el video de las cámaras de seguridad entre Chávarry y su exasesora Rosa Venegas, Peña calificó como "una mala coincidencia que le juega en contra" y resaltó que "no existe ningún vínculo entre Pedro Chávarry y Keiko Fujimori", para luego afirmar que no le ha preguntado nada al respecto.