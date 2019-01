Fiscalía confirma prisión para exalcalde de Tintay

En audiencia de apelación se confirmó la prisión preventiva de 18 meses contra el exalcalde distrital de Tintay, en Apurímac, Jaime Ernesto Jiménez Caichihua, por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y uso de documentos falsos.

La medida fue dispuesta por el fiscal adjunto superior Raúl Alfredo Paiva Mejía, a pedido de la Fiscalía Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac, que investiga al exalcalde y a sus funcionarios por presuntas irregularidades en el proceso de selección y contratación de una obra de saneamiento básico.

Según el Ministerio Público, la autoridad municipal habría favorecido irregularmente al Consorcio Señor de Ánimas, conformado por las empresas Polo Ingenieros Contratistas S. C. R. L., Fratellsa S. C. R. L., Óscar Wilfredo Luna Castillo y Constructora Sondor S. C. R. L., con la adjudicación del proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico rural, en las comunidades del distrito de Tintay, Aymaraes, Apurímac". La obra estaba valorizada en 16 millones 654 mil 959 soles.❧