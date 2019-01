los temas ausentes en la comisión

Una manera de ejercer poder dentro del Congreso consiste en manejar la agenda de las comisiones de trabajo. Quien preside un grupo decide cuándo se sustenta un proyecto, así como la fecha y términos de su debate, porque depende del dictamen que se presente. En el caso de la Comisión de Constitución podemos ver este manejo de agenda en los períodos de Torres, Letona y Bartra. Pongo dos ejemplos.

Primero: PL 954/2016, que elimina el secreto bancario y la reserva tributaria para autoridades electas y funcionarios de alto rango. El proyecto es de mi autoría. Lo presenté durante el período de Torres. No se vio. En la administración de Letona pedí que se viera. Tampoco. Durante la gestión de Bartra lo he vuelto a pedir. Nada. ¿Por qué? Solo caben dos opciones: quieren conservar el secreto o no les parece relevante.

Segundo: inmunidad parlamentaria. El congresista Alberto Quintanilla presentó, también durante el período de Torres, el PL 980/2016, para que se regule la inmunidad y no sea utilizada como herramienta de impunidad. Como hemos visto, varios la usan así. Otros legisladores han presentado más iniciativas, incluida la eliminación total de la inmunidad. Van tres presidentes en esa comisión y hasta ahora no se pone al voto. ¿Por qué? ❧