Pedro Chávarry: abogado afirma que "estará en casa" tras impedimento de salida del país

La medida dictada por el juez Hugo Núñez Julca contra Pedro Chávarry de impedir su salida del país por 9 meses lo coloca nuevamente en el centro de atención debido a que se le imputa el presunto delito de encubrimiento real y otros por la orden que, según un suboficial de la PNP, dictó para ingresar a la oficina lacrada por José Domingo Pérez.

En este sentido, Juan Peña, abogado del exfiscal de la Nación, declaró que había conversado con su patrocinado el último viernes, pero que "la notificación al domicilio procesal aún no he llegado".

Asimismo, declaró que Chávarry "estará en casa con su familia", pese a que este ha solicitado sus vacaciones del Ministerio Público, según informó este viernes la actual titular interna de la institución, Zoraida Ávalos.

"La notificación al domicilio procesal aún no he llegado", indicó Peña en comunicación con Canal N, no obstante, agregó también que "recién hoy nos enteramos que tiene una investigación por encubrimiento y el impedimento de salida".

Por último aseveró que el cuestionado fiscal supremo "no podría haber dado esa orden", en referencia al ingreso de la puerta sellada y que contendría información relevante para el caso de Keiko Fujimori y cuyo contenido se desconoce aún.

"Estamos dispuestos a una investigación (...), desde que comenzaron a salir los audios y el informe de Sandra Castro" , finalizó Peña, en referencia al caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', pese a que desde agosto las denuncias en su contra aún no se tratan en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Estas se verán el lunes 14 de enero.