Vizcarra sobre Maduro: Asumió un periodo presidencial de manera “irregular”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró sus críticas a Nicolás Maduro, quien en la víspera asumió un nuevo periodo presidencial en Venezuela, pese a que el hecho fue considerado ilegítimo por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la mayor parte de América Latina.

“Lo que sí creemos absolutamente es que al haber asumido nuevamente por un periodo más de manera irregular, el presidente de Venezuela se ha instalado un gobierno ilegitimo y dictatorial, que todos los demócratas debemos de rechazar”, explicó en diálogo con la prensa.

Martín Vizcarra evitó pronunciarse sobre las declaraciones de Nicolás Maduro, quien aseguró que no sabía cómo se llamaba el presidente peruano. “No me sé el nombre, no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco”, afirmó.

“Temas personales nosotros los superamos”, respondió escuetamente el mandatario.

Días antes de la asunción de Nicolás Maduro, el gobierno de Martín Vizcarra anunció -a través del ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio- que impedirá el ingreso de los altos funcionarios y allegados del régimen de Nicolás Maduro.

"Vamos a dirigir una comunicación (…) a Migraciones con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de (Nicolás) Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país", indicó Néstor Popolizio.

Néstor Popolizio indicó que esta medida busca ejercer presión directa al gobierno de Nicolás Maduro.