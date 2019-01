Quintanilla cuestiona a Bartra por no acelerar debate de la JNJ [VIDEO]

El congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, criticó a la presidenta de la Comisión de Constitución por no acelerar el debate de la Junta Nacional de Justicia y sesionar de “manera informativa”.

Cabe precisar que la Comisión de Constitución ha venido sesionado para recoger las opiniones de diversos especialistas sobre la iniciativa. Este viernes, se vienen recogiendo las sustentaciones del Poder Judicial, el Ministerio Publico y la Contraloría General de la República.

El legislador Alberto Quintanilla aseguró que no es conveniente que ese grupo de trabajo sesione de esa manera cuando se debería acelerar la aprobación del dictamen. “Ni siquiera tenemos quórum", cuestionó más temprano.

Por otro lado, el contralor de la República, Nelson Shack, advirtió que estado de emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura vence en abril de este año y es necesario tener listo la Junta Nacional de Justicia.

"Si para eso [cuando concluya la declaratoria de emergencia] no tenemos instalada la Junta Nacional de Justicia vamos a tener un problemon", cuestionó.

Del mismo modo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, recalcó la importancia de la aprobación del dictamen de la Junta Nacional de Justicia.

"¿Tenemos que esperar a la JNJ para comenzar a trabajar? Creo que no. Debemos hacer todo el marco normativo. ¿Creen que en 90 días se va poder elegir a los representantes de las universidades? yo creo que no. No, nos van alcanzar los días”, precisó.