Sobre columna publicada

Señor Director

La presente tiene por objeto saludarlo y, al mismo tiempo, presentar mis descargos respeto de afirmaciones inexactas difundidas en la columna “Banda ancha rural debe ser servicio público”, del día 9 de enero del 2019 (de Humberto Campodónico).

Al respecto, debo informar que el Contrato de Concesión del proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”, fue firmado entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y el Estado Peruano, el 17 de junio de 2014. En mi calidad de viceministra de Comunicaciones, nunca he afirmado que el Estado podría “comprar el contrato a la empresa Azteca S.A.”

Sin perjuicio de dicha información inexacta que alude a mi persona y que expongo en el texto precedente, es de imperiosa necesidad que usted conozca que el acceso a internet ya ha sido declarado como un servicio público, según los alcances de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el cual fue modificado por la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

En el ejercicio actual de la función como viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, me ratifico en el firme propósito de seguir trabajando por el país, promoviendo el acceso universal a los servicios públicos de telecomunicaciones a todos nuestros compatriotas.

virginia nakagawa morales

dni: 09136432

Respuesta de Campodónico

Señor Director.

La viceministra Virginia Nakagawa cuestiona dos afirmaciones de mi columna, sin objetar el fondo de la discusión: la errada modalidad del contrato APP de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO).

La viceministra no dijo que “hasta se le podría comprar el contrato a Azteca”, como se afirma en mi columna. Dicho esto, hace poco se publicó una entrevista titulada: MTC: Estado podría encargarse de Red Dorsal en caso salga mexicana Azteca (Gestión, 17/12/2018), donde la viceministra dijo: “un escenario legalmente factible es que el Estado pueda asumir temporalmente y por espacio de 3 años el mantenimiento y operación de la RDNFO en caso de caducidad del contrato”.

En el marco de la situación actual de la RDNFO (está subutilizada, lo cual motiva que el Estado pague US$ 40 millones anuales a Azteca), Osiptel planteó que una de las opciones podía ser la transferencia al Estado de la red dorsal (Informe Osiptel Nº 00045-GPRC/2018).

El acceso a internet es ya un servicio público de acuerdo a la Ley 29904. En mi columna afirmo que la Red Dorsal debiera ser un servicio público con la modalidad de Nueva York y no segmentado en varias APPs, pues ello no permite cerrar la brecha digital. Esa afirmación conduce a error y la rectifico. Lo que está en juego es cómo cerrar la brecha digital y avanzar en la inclusión social en el Perú.

humberto campodónico

columnista la república

Estampida en Fuerza Popular

Señor Director:

Luego de dos años y medio soportando la prepotencia Fuerza Popular, es entendible que el pueblo peruano se emocione al ver la manera en que este grupo, que jamás tuvo como prioridad el Perú, se empieza a desintegrar. La bancada se comportó igual desde el primer día que llegó al Congreso y la razón por la que ahora les incomoda es porque ven que no tendrán un futuro prometedor junto a Keiko. En buena hora si los que ahora renuncian pueden aportar algo contra el fujimorismo pero que no esperen ser héroes. La política no necesita más oportunistas.

christian g. rebosio aguilar

dni: 73684413