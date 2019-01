El Gobierno impide el ingreso de Maduro y sus colaboradores

Junto al rechazo de la comunidad internacional, el Gobierno del Perú no reconoció la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, quien ayer tomó juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional (AN).

El Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso, entre la principales medidas, el impedimento de la entrada al país de Maduro y de 100 miembros de su régimen. En lista figuran Cilia Flores, la esposa de Maduro; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Marleny Contreras, esposa de Cabello y ministra para Obras Públicas. También está Tareck El Aissami Maddah, ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional. Además, Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Relaciones

Además, el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, hizo un llamado en consulta a Lima a la Encargada de Negocios de la Embajada del Perú en Venezuela, Rosa Álvarez Núñez. Popolizio no descartó que se rompan las relaciones con este país.

Asimismo, se ha coordinado con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para dar cumplimiento a las medidas económico-financieras establecidas en la Declaración de Lima. Se ha compartido la lista de nombres y empresas relacionadas al régimen de Maduro a fin de que estas instituciones reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera cualquier movimiento.

De otro lado, el Gobierno respaldó a la Asamblea Nacional por considerar que ha sido elegida libre y democráticamente en diciembre de 2015.

Precisamente, el presidente de la AN, Juan Guaidó, calificó de “usurpador” y “dictadura” a Maduro.

Violencia enla embajada

Ayer, decenas de ciudadanos venezolanos llegaron hasta su embajada en Lima para protestar contra el nuevo periodo de Nicolás Maduro. Sin embargo, la situación se fue de las manos cuando algunos manifestantes forzaron y vencieron una de las rejas de protección.

El embajador Jorge Arreaza hizo responsable al Gobierno ante cualquier consecuencia contra su personal diplomático que, según dijo, ha sido objeto de varios ataques.